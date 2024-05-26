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港超｜理文3：2挫傑志聯賽不敗捧盃　藍鳥5年來首跌第4　基華尼頓留港持開放態度 (19:17)

今季港超今午（26日）煞科，提早一輪鎖定冠軍的理文，上半場已入3球下，在旺角大球場以3：2擊敗傑志，今季聯賽雙殺「藍鳥」，達成不敗封王完季。

今仗有2310人入場，理文上半場31及40分鐘，由中鋒安尼亞把握傑志犯錯單刀再扭過門將王振鵬先開紀錄，以及左閘立花稜也接應基華尼頓妙傳單刀再下一城，加上安尼亞補時再入一球，半場已遙遙領先3：0。

藍鳥於下半場68及70分鐘內由盛傳離隊的中場米基爾梅開二度，追近2：3。完季告別職業生涯的傑志40歲隊長黃洋，於72分鐘後備入替查理史葛。確定完季離隊的基華尼頓於77分鐘被換出，完成理文最後一戰，離場時他眼泛淚光；同樣約滿理文的41歲老將隊長列斯奧，亦於89分鐘後備落場。理文最終擋住傑志尾段狂攻，維持勝3：2完場，賽後17勝3和得54分不敗封王。

兩名完成告別戰的理文球員列斯奧和基華尼頓，賽後分別與班主李文恩及主教練曾昭達相擁慶祝。來港近14年的入籍兵列斯奧賽後透露，仍想留港發展，但自感已未能留在高強度賽事，「可能去較低的水平吧，現在的強度對我來說可能太高了」。至於2019年來港、尚餘兩年便居港滿7年的基華尼頓，被問到會否留港落班時，笑言若傑志找他會考慮加盟，「再看看吧，現在對任何球會持開放態度」。至於與東方前鋒巴科爾同以17球瓜分神射手的安尼亞稱，會稍後跟會方傾談是否續約。

由於另邊廂大埔在斧山道運動場以4：2反勝香港U23，東方亦以2：1反勝均業北區，賽後大埔與東方同得46分，大埔以較佳對賽成績升上第2，東方第3，45分的傑志跌至第4，繼2018/19年球季再度只得殿軍。

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