港超｜香港U23告別戰反負大埔　霍啟山稱擬成立U22聯賽　足總日後不設CEO (19:46)

2021年9月牽頭成立香港U23的霍啟山，此戰半場短暫到達球場，進入更衣室與職球員講話。他其後轉抵旺角大球場出席港超冠軍頒獎禮後，解釋香港U23散班因由，稱在今年3月底上任的香港足總技術總監莫寧（John Morling，前譯約翰摩寧）的建議下，來季將推動成立U22聯賽，認為此舉可為青年球員提供上陣時間，「過去證實了青年球員最緊要有出場機會，U22聯賽正針對這一點，遠比香港U23給予的上陣機會要多，一定能幫助香港足球和年輕球員發展」。

莫寧今午接受傳媒訪問，形容U22聯賽構思仍處於初步階段，包括參賽球隊及贊助商等細節，隊數未定。這名白禮頓前青訓經理又點名冠忠南區的趙聡悟、傑志的潘沛軒及理文的張熹延等年輕港腳今季上陣時間不多，因此成立U22聯賽期望增加小將機會，從而拉近與一隊球員距離。他又強調成立U22聯賽與香港U23退出港超無關，認為該隊創立3年已做得不錯，陣中年輕球員有明顯進步。

不過，香港U23主教練司徒文俊則質疑成立U22聯賽對培育小將的成效，「跟過往預備組有何分別？比賽強度是否足夠、能否培育年輕球員？有幾多香港球隊會為了參與此賽事，聘請全職U22球員？若球隊只提拔U18球員，配合出戰菁英盃的U22球員，這只會加快U18球員的強度，U22球員發展則未必能推進」。

上季加盟香港U23的門將雲天樂，本月初曾在社交網發文慨嘆效力此隊經歷挫敗的「絕望和無力感」。他今賽前受訪時稱，球隊散班心情確實複雜，但希望球迷認可球隊整季努力，「球隊在港超未必太有競爭力，打出來的成績由上季1分變9分已很大進步。始終大家努力了2、3年，大家都想在散班前留下美好回憶。球員間希望踢好波給球迷看，奈何實力有差距，但不代表我們會認輸和放棄」。被問到來季去向，他坦承尚無定案，但決心延續職業球員生涯，「不想打定輸數說無班落就回英國，想留待看看有沒有球會接洽尋求落班」。

至於成軍首季已加入鄧筵霑則肯定球隊一班小將這3季的成長，「由第一年有謝家榮、黃威等球員帶住，人腳一年比一年年輕、更加難踢，但我們愈踢愈發揮到球會一直建立的戰術，如前場逼搶漸見成果，好多場都與對手抗衡」。他同稱來季去向未定，將考慮是否繼續投身職業足球。

此外，港會因主辦七人賽，煞科戰在香港仔運動場對深水埗僅得一名後備球員，仍能與對手互交白卷；晉峰則以0：1不敵冠忠南區，今季以7分敬陪末席。

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