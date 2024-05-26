明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超｜香港U23告別戰反負大埔　霍啟山稱擬成立U22聯賽　足總日後不設CEO (19:46)

成軍3年的港超球隊香港U23，昨宣布退出港超散班，今午（26日）聯賽煞科日在斧山道運動場主場演告別戰，獲284名球迷入場見證。香港U23雖由隊長梁煒烽先拔頭籌，以及射手劉家喬末段建功，但仍以2：4反負大埔。3年前牽頭成立球隊的香港足總主席霍啟山，透露來季將推動成立U22聯賽，因此香港U23「完成階段性任務」。他又透露行政總裁譚秋朗上周三請辭後，足總計劃精簡架構，日後將不設CEO職位及恢復總幹事職位，從而撥放更多資源在足球發展和支援港足。

2021年9月牽頭成立香港U23的霍啟山，此戰半場短暫到達球場，進入更衣室與職球員講話。他其後轉抵旺角大球場出席港超冠軍頒獎禮後，解釋香港U23散班因由，稱在今年3月底上任的香港足總技術總監莫寧（John Morling，前譯約翰摩寧）的建議下，來季將推動成立U22聯賽，認為此舉可為青年球員提供上陣時間，「過去證實了青年球員最緊要有出場機會，U22聯賽正針對這一點，遠比香港U23給予的上陣機會要多，一定能幫助香港足球和年輕球員發展」。

莫寧今午接受傳媒訪問，形容U22聯賽構思仍處於初步階段，包括參賽球隊及贊助商等細節，隊數未定。這名白禮頓前青訓經理又點名冠忠南區的趙聡悟、傑志的潘沛軒及理文的張熹延等年輕港腳今季上陣時間不多，因此成立U22聯賽期望增加小將機會，從而拉近與一隊球員距離。他又強調成立U22聯賽與香港U23退出港超無關，認為該隊創立3年已做得不錯，陣中年輕球員有明顯進步。

不過，香港U23主教練司徒文俊則質疑成立U22聯賽對培育小將的成效，「跟過往預備組有何分別？比賽強度是否足夠、能否培育年輕球員？有幾多香港球隊會為了參與此賽事，聘請全職U22球員？若球隊只提拔U18球員，配合出戰菁英盃的U22球員，這只會加快U18球員的強度，U22球員發展則未必能推進」。

上季加盟香港U23的門將雲天樂，本月初曾在社交網發文慨嘆效力此隊經歷挫敗的「絕望和無力感」。他今賽前受訪時稱，球隊散班心情確實複雜，但希望球迷認可球隊整季努力，「球隊在港超未必太有競爭力，打出來的成績由上季1分變9分已很大進步。始終大家努力了2、3年，大家都想在散班前留下美好回憶。球員間希望踢好波給球迷看，奈何實力有差距，但不代表我們會認輸和放棄」。被問到來季去向，他坦承尚無定案，但決心延續職業球員生涯，「不想打定輸數說無班落就回英國，想留待看看有沒有球會接洽尋求落班」。

至於成軍首季已加入鄧筵霑則肯定球隊一班小將這3季的成長，「由第一年有謝家榮、黃威等球員帶住，人腳一年比一年年輕、更加難踢，但我們愈踢愈發揮到球會一直建立的戰術，如前場逼搶漸見成果，好多場都與對手抗衡」。他同稱來季去向未定，將考慮是否繼續投身職業足球。

此外，港會因主辦七人賽，煞科戰在香港仔運動場對深水埗僅得一名後備球員，仍能與對手互交白卷；晉峰則以0：1不敵冠忠南區，今季以7分敬陪末席。

相關報道：港超｜理文3：2挫傑志聯賽不敗捧盃　藍鳥5年來首跌第4　基華尼頓留港持開放態度

相關字詞﹕體育 港超 香港U23 霍啟山 大埔 編輯推介

上 / 下一篇新聞