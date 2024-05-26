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港超｜隊長黃洋效力傑志13年告別戰留憾　感激來港成就夢想　信藍鳥下季能捲土重來 (20:30)

今季港超今午（26日）煞科，亦是傑志40歲隊長黃洋告別職業生涯的最後一戰，最終以2：3不敵理文未能劃上完美句號；效力「藍鳥」長達13年的「大哥」賽後稱這就是人生，提及下月中將返回上海探望家人，承諾下季初會返港再見大家，又深信傑志下季能夠捲土重來。

黃洋今仗對理文先列後備，19分鐘現場雙方球迷都為身穿傑志19號球衣的黃洋拍掌致敬。黃洋於下半場72分鐘後備入替，並在1分鐘後曾有一次嘗試射門但被理文球員擋走，連同補時10分鐘最終上陣了28分鐘；今季共上陣16場，11次為後備。

黃洋自2011年加盟傑志，13年來共上陣319場，完成職業生涯最後一仗後，賽後除獲眾多球迷在場邊要求合照或簽名，他更將其傑志和港足的球衣或波褲「私人珍藏」，即場抽獎贈予傑志球迷。

大哥賽後笑言，為了告別戰這一刻「練習」數年，「但來到這一刻還是有點失落，始終自己好鍾意足球，都想繼續體驗比賽帶來的高漲情緒」。在傑志最後一仗不敵理文，並在對手捧盃下告別，大哥稱：「這就是人生，我來傑志經歷最風光時候，現在走時可能是傑志最艱難時刻，但我相信傑志已習慣了高高低低，好快會企返身，下季給驚喜大家。接受失敗後聽日再嚟過」。黃洋勉勵下季傑志以至香港球圈球員和教練繼續專注自己，「唯一可控制就是自己，不要理會他人太多。當每個人都專注做好工作，香港足球就有得發展，球隊自然就會好返，我相信傑志下季一定可以做到」。

由港足起點到傑志終點都在旺角大球場，黃洋稱這裏給他回憶太多，「由開始多了坐後備，發覺原來可看到獅子山，之前咁多年好專注比賽沒有為意。當開始接受踢得少的現實後，反而慢慢觀察旺角場周圍靚景時，這就是退下來時候」。40歲的他稱雖仍有能力繼續踢職業足球，但已有點「掗時間」，「現在這一刻退啱啱好」。

黃洋透露下月中便會返回上海，「始終來港太多年，沒太多時間陪家人，所以都想返去陪他們」，又承認不捨得香港，「我所有成就和實現夢想都是香港這地方給我，我在港一直都是繁忙，很奇妙有很多挑戰，但返到上海就要開始認真生活，這很現實。所以覺得很好彩，在港遇到很多支持和幫過我的人」。對於下一步發展，他稱留待球會再作宣布，「我下季初會再回來見大家，暫以無合約的球員身分返來探訪」。被問到會否加入傑志教練團時，他僅稱「將來有機會時，都會和傑志保持聯繫」。

生於上海的黃洋出身上海申花青年軍，2007年來香港理工大學進修，2011年獲賞識加盟傑志，共贏得8次頂級聯賽冠軍、7次香港足總盃、4次高級組銀牌、3次聯賽盃及2次菁英盃，奪標無數，並成為2012/13年球季香港足球先生及4次當選香港足球明星選舉最佳11人。港隊方面，黃洋2012年2月29日首代表港隊上陣友賽中華台北隊，直到2024年1月14日宣布退出代表隊，12年來共上陣71場國際A級賽入1球，是港足歷來第2上陣多球員，僅次於門將葉鴻輝，以隊長身分出戰多屆世界盃和亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周，其中2022年亞盃外助港足相隔逾半世紀首次出線，但最終落選決賽周大軍。

此外，日前入選港足明星選舉中場最後6強的米基爾賽後說，未知今仗是否在傑志的告別戰，承認有其他選擇，「但我仍會聆聽伍健（傑志會長）的報價，因我在這裏很快樂。我愛香港、亦愛傑志」。奧地利前國腳恩查則確認離隊，透露來季料返家鄉加盟次級或第3級聯賽球隊。另外，西甲球隊馬德里體育會盛傳今夏將訪港，足總主席霍啟山透露傑志已入紙邀請外隊來港友賽，但球隊名字有待該隊公布。

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