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英足總盃︱曼聯2：1勇挫曼城相隔8年奪足總盃　取來季歐霸資格　坦夏格連續兩季捧盃 (00:02)

曼聯今晚（25日）在英格蘭足總盃決賽，憑兩名19歲新星阿歷真度加拿祖及高比文奴在上半場各建一功，在溫布萊球場以2：1擊敗衛冕的同市宿敵曼城，相隔8年及第13次奪得足總盃，並取得來季歐霸參賽資格，領隊坦夏格亦連續兩季為「紅魔」贏得獎盃。

曼聯今季英超僅排第8，且近7次曼市打吡輸6次，繼上屆決賽再遇近况連續35仗不敗的同市宿敵曼城，亦被視為領隊坦夏格「保帥位」關鍵一戰，有前鋒拉舒福特及完季離隊的中堅華拉尼復任正選，中場卡斯米路據報因傷未列大軍，由蘇夫恩岩拉伯特任防中；英超盟主曼城強陣出擊，奇雲迪布尼支援射手艾寧夏蘭特及今季英超最佳球員菲爾科頓攻堅。

「紅魔」今季聯賽遭「藍月」雙殺，隊長般奴費南迪斯賽前在網上向球迷發公開信，承認球隊今季表現欠佳，作為隊長責無旁貸，又透露4年前加盟曼聯時喜極而泣，多年來感受到球迷愛戴，表明心迹希望繼續留隊，呼籲球迷在決賽再度支持球隊。

甫開賽曼城射手夏蘭特在禁區內被中堅利辛度馬天尼斯撞跌，視像裁判（VAR）審視後未判12碼。曼聯今仗穩守突擊，8分鐘先取得首次中龍攻門，加拿祖右路起腳被門將史提芬奧迪加接實。藍月控球率明顯佔優，但遲遲未能攻門，20分鐘更在禁區內被紅魔幾乎逼搶射門。結果30分鐘，曼聯把握曼城嚴重犯錯先開紀錄，守將加華度爾解圍長傳時與出迎的奧迪加誤會，令球越過其頭部，造就加拿祖輕鬆射入空門。曼城戰至36分鐘才由貝拿度施華射門取得首次中龍，被門將奧拿拿接實。紅魔於39分鐘反擊再下一城，拉舒福特大腳長傳換邊，加拿祖接應快放傳予般奴，後者第一時間「no look pass」後上的高比文奴推射破網，令曼聯意外地上半場領先2：0。

曼城下半場換入謝利美杜古頻頻在左路構成威脅，夏蘭特54分鐘撞射中楣，之後基爾獲加遠射被奧拿拿飛身撲出，以及後備入替的艾華利斯門前射門僅斜出。藍月及後繼續圍攻，戰至87分鐘終由杜古切射追回一球，但為時已晚，曼聯最終以2：1險勝曼城，繼2015/16年球季再奪足總盃。坦夏格亦繼上季英格蘭聯賽盃後，連續兩季替紅魔贏得盃賽錦標。

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