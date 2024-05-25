港會七人賽｜傑志前帥甘巴爾領維拉梯隊出戰　稱舊東家失港超冠軍「小問題」　紐卡素小將願為港足披甲 (20:33)

甘巴爾曾在2009至2013年執教傑志，其間為球隊在2010至2012年連奪兩屆仍屬頂級聯賽的港甲冠軍。他其後曾到澳洲、印度及印尼任教，至今年初接手維拉U21梯隊主教練，與西班牙同鄉的一隊領隊艾馬利緊密合作。衛冕之師維拉今日七人賽先後以2：0挫韋斯咸、3：0大勝港會隊長選手隊、以及1：0小勝友誼聯賽選手隊，A組全勝兼一球不失首名出線。

相隔8年重臨香港的甘巴爾賽後說，這次能帶同小將重臨舊地，感覺像回家一樣，「這裏的人過去都很支持我，與球員、Mr.Ken（伍健）都合作愉快」。他又透露，一直有留意傑志及香港足球的消息，對於傑志今季失落聯賽冠軍並只奪高級組銀牌錦標，他認為需以長遠的視野看待，今季的失利只是小問題，「他們過去10年贏得無數冠軍，一季的挫敗沒有什麼大不了，相信Mr.Ken也會認同，下季一定會捲土重來」。

甘巴爾過去曾協助傑志小將到西班牙受訓，如前年曾有陳晉一、陳傲軒及曾以行到當地學法，陳晉一翌年1月更獲皇家伊倫聯青睞，以借用形式出戰當地第3級別的西班牙協會甲組聯賽（西協甲）。甘巴爾表示日後情况許可，樂意再給予藍鳥小將機會。

另一支英超球隊紐卡素，則在D組首戰3：0擊敗大埔，另以1：1及0：0連和李斯特城及新加坡木球會，次名出線盃賽。「喜鵲」18歲中場艾菲哈里遜（Alfie Harrison）母親在香港出生，他賽後向本報證實獲港足教練團接洽，並已展開申領特區護照程序，期待日後代表港足出戰，「現在應該是處理申請中，有機會的話希望會辦妥手續。當然希望代表香港，這是我球員生涯其中想做的事」。

哈里遜今年2月才由曼城轉投紐卡素，轉會費100萬歐元（約850萬港元），另設附加條款。他今季為曼城及紐卡素U21在「英超2」共上陣11次，交出3個助攻。對於這次初來母親出生地征戰，他說：「這是很好的體驗，能夠嘗試踢七人賽。炎熱的天氣確實難以應付，但要在此賽事走得更遠，必須適應這一點。」