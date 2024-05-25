明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港會七人賽｜傑志前帥甘巴爾領維拉梯隊出戰　稱舊東家失港超冠軍「小問題」　紐卡素小將願為港足披甲 (20:33)

港會渣打七人足球賽今日（25）上演主賽分組賽，由傑志前帥甘巴爾領軍的阿士東維拉青年軍，在A組3戰全勝首名出線盃賽。甘巴爾賽後受訪透露，一直有留意傑志的動向，認為舊東家今季成績欠佳只屬小問題，相信「藍鳥」在會長伍健變革後，來季定必捲土重來。傑志同晚則宣布，隊長黃洋明日對理文一戰將會「告別」。

甘巴爾曾在2009至2013年執教傑志，其間為球隊在2010至2012年連奪兩屆仍屬頂級聯賽的港甲冠軍。他其後曾到澳洲、印度及印尼任教，至今年初接手維拉U21梯隊主教練，與西班牙同鄉的一隊領隊艾馬利緊密合作。衛冕之師維拉今日七人賽先後以2：0挫韋斯咸、3：0大勝港會隊長選手隊、以及1：0小勝友誼聯賽選手隊，A組全勝兼一球不失首名出線。

相隔8年重臨香港的甘巴爾賽後說，這次能帶同小將重臨舊地，感覺像回家一樣，「這裏的人過去都很支持我，與球員、Mr.Ken（伍健）都合作愉快」。他又透露，一直有留意傑志及香港足球的消息，對於傑志今季失落聯賽冠軍並只奪高級組銀牌錦標，他認為需以長遠的視野看待，今季的失利只是小問題，「他們過去10年贏得無數冠軍，一季的挫敗沒有什麼大不了，相信Mr.Ken也會認同，下季一定會捲土重來」。

甘巴爾過去曾協助傑志小將到西班牙受訓，如前年曾有陳晉一、陳傲軒及曾以行到當地學法，陳晉一翌年1月更獲皇家伊倫聯青睞，以借用形式出戰當地第3級別的西班牙協會甲組聯賽（西協甲）。甘巴爾表示日後情况許可，樂意再給予藍鳥小將機會。

另一支英超球隊紐卡素，則在D組首戰3：0擊敗大埔，另以1：1及0：0連和李斯特城及新加坡木球會，次名出線盃賽。「喜鵲」18歲中場艾菲哈里遜（Alfie Harrison）母親在香港出生，他賽後向本報證實獲港足教練團接洽，並已展開申領特區護照程序，期待日後代表港足出戰，「現在應該是處理申請中，有機會的話希望會辦妥手續。當然希望代表香港，這是我球員生涯其中想做的事」。

哈里遜今年2月才由曼城轉投紐卡素，轉會費100萬歐元（約850萬港元），另設附加條款。他今季為曼城及紐卡素U21在「英超2」共上陣11次，交出3個助攻。對於這次初來母親出生地征戰，他說：「這是很好的體驗，能夠嘗試踢七人賽。炎熱的天氣確實難以應付，但要在此賽事走得更遠，必須適應這一點。」

相關字詞﹕體育 七人賽 港會 維拉 甘巴爾 紐卡素 艾菲哈里遜 編輯推介

上 / 下一篇新聞