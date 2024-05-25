港會七人賽｜流浪連挫白禮頓橫濱水手首名晉盃賽　港足U20錄1和2負轉戰碟賽 (16:08)

流浪在港超已提早完季下，在今屆七人賽派出港腳林衍廷和劉智樂等主力球員應戰，另有將與大埔約滿的巴西籍翼鋒雷仙奴及前港足奧運隊後衛袁浚楠助拳。流浪首戰憑雷仙奴頭槌奠勝，以1：0小勝白禮頓；次戰則由林遼太一箭定江山，再以1：0挫橫濱水手；第3仗1：1賽和新加坡足球會，以B組首名晉級。

流浪兩名日援神田夢實及林遼太在七人賽面對日本的橫濱水手，最終更憑後者的入球奠勝。神田稱沒想過能在香港與日職球隊交手，即使已完季仍希望留港出戰這享負盛名的賽事。為流浪客串的雷仙奴則透露，已獲大埔告知不續約，被問到會否正式轉投流浪，他僅稱：「可能吧！」

至於港足U20在3名旅外小將胡賢沐、陳琨政及曾樂圖回港助陣下，在C組先以0：0賽和港會，及後各以0：3連負富咸及格拉斯哥流浪。效力德國第5級別聯賽球隊Brinkumer SV的中場胡賢沐形容，這次參賽是提升自己的好機會，「這裏有很多職業球隊，比賽很高強度，競技水平能催谷我進步」。他透露稍後將從不來梅遷居漢堡，短期計劃續留德國發展足球生涯。

至於在美國升學的陳琨政及曾樂圖，分別在全國大學體育協會（NCAA）第3組別（D3）的Eastern University及第1組別（D1）的University of Vermont征戰。司職中場的陳琨政，第3仗對格流因門將石皓心受傷，需客串把關全場。他與踢左閘的曾樂圖前年曾代表港足出戰U20亞洲盃外圍賽，希望借助上屆經驗，今屆再爭佳績，「兩年前做細仔畀人帶住踢，今年做大仔和有外流經驗，希望用所學到的跟後輩拍住上，畀返啲成績香港人睇」。兩人都稱有意在完成學業後向職業足球發展。