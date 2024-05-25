港超︱香港U23創隊3年完季散班　將帥稱球隊存意義助追夢　晉峰下季續戰成疑 (14:20)

香港U23自2021年9月由香港足總主席霍啟山牽頭成立，會方稱目標為年輕球員增機會參與高水平比賽，指首兩季為本地球圈「提供養分」，曾輸出不少球員到友會，包括門將謝家榮成為恆常大港腳，劉家喬與鄭進泓亦有參與杭州亞運助取佳績，今季季中又有杜國樑轉戰中甲，指「已完成階段性任務」，今季後將退出港超，並會盡最大努力助職球員到其他球會落班。會方又透露足總有機會成立U22聯賽，增加小將實戰時間。

香港U23明午在斧山道運動場迎戰第3的大埔後便會散班，球隊今早完成操練後拍大合照留念，職球員互相擁抱勉勵。U23上季僅一和排第10包尾，今季在下半季終開齋，接連擊敗晉峰及均業北區，現19戰2勝3和得9分排尾二第10。

帶隊兩季的主教練司徒文俊稱，最高興看到球員努力和有進步，包括體能顯著提升，「我覺得這支球隊存在可以有意戡，幫到本地年輕球員加快成長追上職業水平，新加坡和烏茲別克等地聯賽都有青年球隊。當然球隊可制定得更好，畢竟青年軍訓練量和時數與港超有很大對比，很難預期他們一跳上來職業就踢到。球隊在沒有外援下累積比賽經驗，漸踢出隊型，季中開始取到分，在菁英盃分組賽亦有表現。我在香港球圈成為職業球員，現作為教練高興參與傳承」。他透露已有4、5名小將獲友會羅致可續戰港超。

今季由U23加盟東方的中堅黃浩然稱，在2021年愉園自降後失業，當時幸有U23出現得以續戰港超，「外界可能話是湊隊數，拖港超後腿影響比賽觀賞度和質素，但對我們年輕球員來講，這是能夠繼續在頂級聯賽生存、追逐足球夢的機會，所以好感激有香港U23。假如當日無香港U23，就不會有現在的我們」。

31歲隊長林學曦樂見小將們今季進步大，「場場波要贏我們做唔到，但部分賽事展現到競爭力，今季開心我有份幫助隊友成長」。他笑言自己去向不重要，盼年輕隊友能落班，「下季港超隊數不明朗，年輕隊友若留不到港超會覺得可惜。我落返踢業餘聯賽都無問題」。22歲前鋒劉家喬近兩季在美國讀書及返港踢港超「兩邊走」，感激U23給機會發揮，「我踢U23才有機會入選港隊，跟大港腳操練又參加亞運，在U23亦感覺和隊友一起進步不少，信心都提升很多」。明年才大學畢業的他稱，下季會再看有否機會讓他兼顧學業下續戰港超。

另邊廂，以7分排榜尾的晉峰，對於下季是否續戰，總教練何信賢稱此刻仍未有明朗，期望本月31日前可跟高層有答案，「我是強烈希望晉峰繼續參與港超，保留這班球員在職業聯賽，但班主正盤算不同方案，最終要取決他的決定」。他承認現時香港球圈情况並不理想，或影響班主想法，希望可說服對方做明智決定。他補充，球隊季初經歷主教練及人腳變動，實力上大受影響，「今季成績是欠佳，但慶幸也栽培到一些年青球員，他們就是晉峰的資產」。