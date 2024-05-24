意甲｜AC米蘭炒教練皮奧利　基奧特歐國盃後退出法國隊　雲尼亞里告別戰憾負 (20:18)

AC米蘭今季雖獲意甲亞軍，但被衛冕的宿敵國際米蘭雙殺下被拋離19分，並在歐聯分組賽出局，其後又在歐霸及意大利盃8強分別被羅馬和阿特蘭大淘汰，過去6場聯賽更僅勝1次，令兩季前率領球隊重奪聯賽冠軍的皮奧利備受壓力，終難逃被革職厄運，也無緣在下周日凌晨煞科戰主場迎戰沙蘭力坦拿向球迷告別。據報今季執教法甲殿軍球隊里爾及羅馬前帥葡籍的方辛卡有望入主米蘭。

此外，米蘭的基奧特稱為了讓出法國隊席位予後輩，將在今季歐國盃結束後退出國際賽。將赴美職發展的他自信未來兩年續能保持狀態。他已在國際賽上陣131次，入57球則是「高盧雄雞」歷來最佳射手，並說：「我聽到有關我會攻入60球的消息，拭目以待吧！但它並不是必然的。」

另外，今季法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）的37歲門將基羅拿華斯宣布退出哥斯達黎加隊，意味將不會出席下月開賽的美洲國家盃。PSG將於下周日凌晨在法國足總盃決戰里昂，若勝出便可成為本土賽事「雙冠王」。

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