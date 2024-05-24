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港足｜安永佳即日來回返港出席商業活動　稱漸習慣中超節奏　期待10月為港足赴歐友賽 (16:57)

中國香港足球代表隊前鋒安永佳（Matt）今（24日）由深圳即日來回快閃返港，專程出席電動車商業活動。效力中超升班馬深圳新鵬城的他至今仍未獲正選，但自覺開始習慣中超節奏，期望之後爭取更多上陣時間，另展望10月代表港足難得到歐洲友賽列支敦士登隊。

港足型男安永佳今午獲邀聯同藝人兼港姐馮盈盈到九龍灣出席NETA香港陳列室開幕及公布全新電動車款。Matt笑言現時仍未有車牌，但有計劃考牌，因到內地球會落班後，若可駕車在交通將方便不少，又不用再勞煩司機。他受訪時透露今早才返港，完活動後便要返回深圳，隨即參與球隊傍晚5時的操練，備戰後晚中超主場對上海申花。

安永佳今季加盟深圳新鵬城後，至今後備上陣10場仍未獲正選，但在上月中主場對武漢三鎮完場前攻入個人首個中超入球，以及上周中作客山東泰山貢獻一個助攻。上季效力中甲球隊廣西平果哈嘹的他說，中甲與中超水平很不同，但已逐漸適應，「中超外援和本地球員水平很高，身體質素強和速度快，所以我一開始都要點時間適應。現在我覺得已經習慣中超比賽節奏，有入球和助攻幫到球隊後，也逐漸多了上陣時間，希望之後有更多機會」。

港足下月初將迎最後兩場世界盃亞洲區外圍賽次圈，6月6日在香港大球場對伊朗隊、11日作客土庫曼隊。港足縱已提早出局，安永佳確認獲球會放行參賽後，期望對伊朗力爭打和及擊敗土庫曼。至於港足將於10月友賽列支敦士登隊，Matt視為難得機會，「香港球員之前很少有機會到歐洲比賽，對每個球員都將是很難得經驗，我之前都未對過歐洲球隊，所以很期待」。

相關字詞﹕體育 港足 安永佳 編輯推介 深圳新鵬城 中超 馮盈盈

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