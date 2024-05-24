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帆船｜港巴奧代表阿輝／祥傑冀放下包袱盡情發揮　貝俊龍目標突破洛雅怡東奧成績 (16:21)

早前取得巴黎奧運入場券的香港帆船運動貝俊龍、阿輝（Akira Sakai）／祥傑（Russell Aylsworth），今早（24日）在香港體育學院會見傳媒，直言冀放下包袱，在巴黎奧運盡情發揮。

巴黎奧運將於今夏展開，男子49人級帆船項目在7月28日至8月1日舉行，男子ILCA 7單人帆船項目則於8月1至6日上演。早前取得奧運資格的貝俊龍、阿輝／祥傑，將於下周前往馬賽備戰，3人在上屆衝擊東京奧運不果，因此對首戰奧運感高興。

31歲的阿輝及23歲的祥傑2018年開始成為拍檔，翌年在49人級帆船亞洲賽即摘銅而回。雖然兩人在2021年在亞洲區及非洲區奧運資格賽以1分飲恨，無緣東京奧運，但祥傑直言這成為他們的動力，這對拍檔去年在杭州亞運拿下銅牌，今年4月更於法國奧運周最後機會帆船賽得第7，登上奧運「尾班船」。

兩人皆在香港土生土長，阿輝更是名乎其實的「大海男兒」，他表示「我在船上出生，家人亦會揚帆出海，對我來說投身帆船運動是很自然的」，祥傑則受父親和兄長的影響接觸此運動。對於首戰奧運，阿輝和祥傑只望盡力而為，前者說：「我們作為黑馬，應該沒人覺得我們是個威脅，所以壓力已經減輕不少」。

至於24歲的貝俊龍去年12月在亞洲帆船錦標賽暨巴黎奧運亞洲及大洋區資格賽贏得冠軍，繼而拿下男子ILCA 7單人帆船項目入場券，他直言這是美夢成真，自己在15歲開始首次代表港隊出戰國際賽時，參加奧運是其一直以來的目標。

港隊帆手洛雅怡在東京奧運ILCA 6單人帆船項目得第39位，貝俊龍笑稱將以此為目標，並放眼躋身獎牌賽，「取得比隊友更好的排名，當然是我的目標。她肯定是港隊成就最好的帆手，我們想挑戰她，但也非常尊重她」，他表示曾於奧運比賽場地參與測試賽，自己亦有不錯成績。

父母為蘇格蘭及英國籍的貝俊龍，更向傳媒透露自己中文名的由來，「我在上屆轉籍參加亞運，就叫體能教練幫我改中文名，英俊的意思不錯，龍聽起來也很有型，我們大概花了5分鐘就定下這名字」。

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