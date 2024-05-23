港會七人賽｜英名宿費迪南認同修夫基歐國盃棄選拉舒福特　料維拉下季兼戰歐聯挑戰大 (20:28)

現年57歲的費迪南球員時代曾效力紐卡素及熱刺等英超隊，為曼聯名宿里奧費迪南的表親。將連續兩年來港觀戰港會七人賽，他今受訪時稱，期待看到有明日之星能像基亞利殊，當年代表阿士東維拉來港比賽，如今已成英格蘭國腳兼曼城球星，又認為上屆冠軍維拉有力衛冕，「我認為維拉青訓做得很好，更取得下季歐聯資格，反映球會發展做得很出色」。維拉今季英超勇奪第4，費迪南認為勝在穩定性，「維拉全季陣容都很穩定，不像其他強隊不時有主力受傷。但下季要兼顧歐聯將是大挑戰，就像今季紐卡素的情况」。

至於前東家熱刺以第5名完季，費迪南認為已是有進步的一季，「球迷都很享受新帥普斯迪高路的風格，但下季要爭前四和歐聯資格，球隊在聯賽表現就要更穩定」，他亦驚喜車路士最終獲第6，認為普捷天奴帶領年輕陣容顯功力，故驚訝對方日前離職，「建立球隊成績至少要兩、三年，普捷天奴只帶隊一季，所以我很驚訝和不解球會為何有這個決定」。

費迪南曾入選英格蘭隊1996年歐國盃大軍，對於曼聯前鋒拉舒福特落選歐國盃名單，他同情對方今季太多傷患，影響未能踢出最佳狀態，但認為領隊修夫基決定正確，「英格蘭有很多高質素球員都值得入選，拉舒福特今季正選和入球都不算多，作為前鋒落選是合理，參加歐國盃必須選最好的球員，他下季必須再努力」。他補充，如維拉前鋒奧尼屈堅斯今季狀態大勇，在英軍也要與隊長哈利卡尼和今季英超最佳球員菲爾科頓等人激烈競爭，故他希望「三獅軍團」今屆善用進攻好手踢進攻足球，「我希望英格蘭踢得更進取，我們前線至少有6名世界級球員，足以對其他球隊構成麻煩，唯一隱憂可能是多名後防仍未傷癒」。

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