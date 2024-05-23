港會七人賽｜首辦女子賽明傍晚先上演　鍾貝琪盼借此推廣女足　維拉梯隊門將再戰爭主賽衛冕 (17:50)

港會七人賽自今年踏入25周年，首次獲渣打優先私人理財冠名贊助。一眾參賽球隊的隊長及代表今午（23日）到比賽場地的港會足球場，在主賽、女子組及名人賽3個獎盃前拍攝大合照。

今屆新增的女子組有8支隊伍參賽，包括7支香港女甲球隊，最後一隊為澳門女足。其中現居女甲前兩名的車路士足球學校（香港）及傑志同在A組，明傍晚首仗即對壘，同組其餘兩隊為沙田及247足球會。B組4隊為港會、澳門女足、頌恩公民及和富社企。

傑志女足隊長鍾貝琪表示，有別上屆僅參與邀請賽，今屆正式參加七人賽，笑言對手在本地聯賽已對慣對熟，「大家都是大熱門」，又希望一眾參賽球隊能踢出應有水平及交出好表現，從而借此推廣香港女足，「想給觀眾睇到，原來女子足球都好似男子足球咁好睇」；車校前鋒宋麗雯也認為有別在聯賽及盃賽，今次可放鬆享受賽事；公民中場郭藹嵐形容今次像是個體育節，一連3日都有比賽；247足球會射手梁濼妍稱，最後一日賽程有機會「由朝踢到晚」，對於她們業餘球員將是體能考驗。

名人賽同於明晚舉行，今屆代表PFA明星隊參賽的名宿，包括曾效力阿仙奴、富咸及韋斯咸的葡萄牙前國腳般莫迪、曾效雷丁的前鋒列達，以及效力過紐卡素的安迪格芬等。

至於周六上演的主賽，今屆有3隊港超標準流浪、大埔及港會，聯同港足U20參賽。港足U20有門將石皓心及翼鋒馬斐兩名傑志菁英盃小將，在C組將遇港會、富咸及格拉斯哥流浪。馬斐稱面對來自世界各地的勁旅梯隊，對手不排除將來會成日另一個基亞利殊（多年前曾替阿士東維拉訪港參賽），因此會視為好經驗，目標展示自己最好一面努力爭取入球。他稱，與曾俊軒和戴子軒等隊友都曾在傑志青年軍合作，因此默契不成問題。

流浪在已提早港超完季下，除了有伊巴謙及神田夢實等主力，完季掛靴的盧均宜及將離隊的林衍廷都會參賽，在B組將對日職橫濱水手的青年軍等；上屆亞軍大埔則與下周日港超煞科撞期，只派外援卡朗帶領一眾小將，在D組面對紐卡素及李斯特城的梯隊。

A組有力爭衛冕的阿士東維拉，19歲隊長門將占士胡禮將連續兩屆參賽。維拉今季英超勇奪第4取得下季歐聯分組賽席位。占士胡禮稱維拉踢出難以置信的一季，「季前沒有太多人會想像到維拉會取前四，很多人認為歐霸已是維拉目標，結果我們比目標走得更前，最重要是領隊（艾馬利）改造了球隊踢出風格，後勤人員和球迷支持同樣功不可沒」。他透露今季操練曾獲維拉正選門將的阿根廷國腳達美安馬天尼斯指導，包括撲救12碼及干擾對手的心得，讚這名上屆世界盃冠軍隊成員友善願意指導後輩。

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