歐霸｜阿特蘭大主帥加斯柏連尼執教生涯30年初嘗冠軍滋味　「證明足球仍是公平的」 (17:35)

阿特蘭大今晨首奪歐霸盃，不但是隊史首座歐洲賽錦標，亦是自1962／63年球季贏得意大利盃後，歷來第2座頂級賽事冠軍。這支非意大利傳統勁旅，於2016年夏天請來意籍教頭加斯柏連尼接掌帥印後，成績大幅改善，由以往在甲、乙組浮沉歲月，搖身一變成為意甲前列分子，如今登上隊史新高峰，這名66歲老帥亦百般滋味，他表示：「這是意大利球壇的光榮時刻，因意大利球隊在此項盃賽已有25年未曾染指錦標了。能帶領阿特蘭大成就這歷史絕不簡單，我們不是什麼豪門或傳統勁旅，這座冠軍亦證明了足球仍是公平的，有錢不代表就能奪冠。」

至於決賽功臣的26歲翼鋒盧卡文，球員生涯如坐過山車，由15歲在查爾頓才踏上正規青年軍訓練的他，2017年獲愛華頓垂青初戰英超，並且成為英格蘭U21主力，惟他及後輾轉效力RB萊比錫再外借富咸及李斯特城皆未能取得成功，亦令他遲遲未獲英格蘭大國腳招攬下，選擇代表家鄉尼日利亞隊，並在2022年轉投阿特蘭大，終於「守得雲開見月明」，在這支意甲球會漸獲重用，並在今晨的歐霸決賽取得個人職業生涯首次「帽子戲法」，助球隊力克利華古遜首度封王。他賽後感言道：「這就像是我重獲新生的起步點一樣，我希望以後還有更多像這一仗的表現，我知道自己會一直進步。」

反觀利華古遜被破今季不敗身後，即使「三冠王」夢碎，但接下來他們仍有望在下周日凌晨的德國盃決賽擊敗乙組球隊凱沙羅頓，成就隊史首次「雙冠王」。主帥沙比阿朗素不諱言對未能奪冠感失望，但同時亦大方恭賀阿特蘭大，「阿特蘭大這仗表現無疑比己隊好，在此恭喜他們。這一天不是我們的日子，我們要接受它，這是己隊今季未嘗過的事情（敗仗），但足球就是這樣，我們應要從失敗中學習，準備好下一次挑戰」。

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