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NBA｜39歲勒邦占士破天荒連續20年入選年度最佳陣容　包攬最年長最年輕紀錄 (19:08)

NBA今日（23日）公布年度最佳陣容，39歲洛杉磯湖人「大帝」勒邦占士入選年度第三隊，破天荒連續20年入選年度最佳陣容，更同時包攬最年輕及年長入選者締歷史。

占士在2003年以選秀狀元身分進入聯盟，並於2005年以20歲之齡首度入選年度二隊，寫下聯盟最年輕入選紀錄，他隨後每年都入圍年度最佳陣容，包括13次一隊、3次二隊及4次三隊。已年屆39歲的「大帝」如今度入選，更成最年長入選者締歷史。至於聖安東尼奧馬刺的「新人王」雲班耶馬，以及年度最佳防守球員高拔，則同告意外落榜。

另外，達拉斯獨行俠前鋒盧卡當錫、丹佛金塊中鋒約基治、奧克拉荷馬城雷霆後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大、波士頓塞爾特人前鋒塔圖、密爾沃基公鹿「字母哥」安迪度高安普齊齊入選年度最佳陣容一隊。

連續5季入選一隊的當錫，今則於西岸決賽首戰與艾榮聯手攻入63分，領獨行俠作客以108：105驚險反勝明尼蘇達木狼，場數領先1：0。轟入全場最高33分的當錫，大讚拍檔出色的突破能力，是球隊在上半場咬緊分數的主因，「若果沒有艾榮，我們半場可能會落後20分，而我在下半場必須挺身而出，為他分擔重責」。

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