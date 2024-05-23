歐霸決賽｜阿特蘭大贏3：0破利華古遜不敗金身　奪隊史首座歐洲賽錦標 (04:52)

今仗雙方同樣排出3-4-2-1陣式交戰，開賽初段阿特蘭大採取主動，並於12分鐘由翼鋒盧卡文於左路入楔禁區，接應翼衛沙柏哥斯達右路地波橫傳以左腳近射破網先開紀錄。落後的利華古遜其後雖站穩陣腳嘗試搶奪控球權，但戰至26分鐘因一次後場傳送失誤被截去皮球後，阿特蘭大再靠盧卡文在左路扭過「藥廠」星將格列沙加後以右腳遠射入網再下一城，領先2：0。41分鐘，阿特蘭大再有拉開機會，但鋒將基迪拿尼的左腳遠射被利華古遜門將馬迪高華沒收，半場維持兩球差距。

換邊後利華古遜換入球隊今季首席射手邦尼菲斯，取代右翼衛史坦尼錫加強攻力；阿特蘭大則有負傷上陣的後衛哥拉辛拿斯被換出，由史卡雲尼頂替。不過「藥廠」空有近七成控球率卻遲遲未能取得具威脅埋門，主帥沙比阿朗素於69分鐘再接連換入攻擊手賀錫克及安特列治放手一搏，反而被阿特蘭大於76分鐘藉一次反擊機會，由中鋒施卡馬卡傳予狀態火熱的盧卡文，這名曾在英超打滾多年、曾為英格蘭隊青年軍的尼日利亞國腳，在左路窄角度勁射遠柱死角，個人大演帽子戲法。

最終阿特蘭大以3：0擊敗利華古遜，兩軍此前只曾在2021／22年球季的歐霸16強交手，當時阿特蘭大兩回合皆贏波而回，今次「天使軍」再下一城之餘，更令利華古遜今季各賽事51場的歐洲球壇史上最長不敗走勢告一段落，並取得隊史首座歐洲賽錦標。

值得一提的是，阿特蘭大已篤定藉此冠軍取得下屆歐聯資格，意味若球隊在意甲最終以目前的第5位完成，將令第6位球隊藉此受惠亦可取得歐聯資格，但若以前4作結，第6位球隊將只能出戰下屆歐霸。

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