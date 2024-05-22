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港足｜足總接納譚秋朗辭任行政總裁　副總幹事張炎有暫署任 (22:44)

中國香港足球總會今晚（22日）回覆本報查詢時證實管理層變動，指足總董事局接納行政總裁譚秋朗的請辭，其聘用條款將於本年8月下旬終結，即日起行政總裁職務將由副總幹事兼裁判總監張炎有署任，直至合適人選上任。

足總又指，衷心感謝譚秋朗過去3年為足總服務。譚秋朗於2021年5月透過全球招聘上任，在商界打滾多年，為足總歷來首個港人CEO，上任初期被指缺乏足球相關背景及知識，其後陸續有任職多年足總資深員工先後離職；他亦兩次惹上官非，包括被前足總董事王琬琪刑事恐嚇，以及過去一年被足總人力資源部前女主管入稟區院指控《殘疾歧視條例》及《性別歧視條例》，要求對方書面道歉及賠償。此外，今季即將開季仍未出賽程時，譚秋朗亦受到批評。

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