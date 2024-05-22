欖球｜亞洲賽開鑼　港女子隊主場不敵日本　主帥滿意建立默契 (22:32)

今屆亞洲女子欖球錦標賽採單循環賽制，參賽隊伍包括香港、日本和哈薩克隊，而港隊在揭幕戰主場硬撼衛冕的日本隊。港隊此仗雖在上半場落入下風，但仍多次在防線守住日本隊的狂轟濫炸，半場僅落後0：12。港隊在易邊後創造不少機會，更有霍山文及莊嘉欣先後達陣，縮窄分差，但終仍以12：29告負。

港隊主帥陳朗詩稱球隊經過上周日本集訓後，成功建立默契，對麾下表現亦感滿意。至於達陣功臣莊嘉欣則期望下仗對哈薩克隊可提高把握力，盡力爭勝。

冠軍隊伍將直接躋身明夏在英格蘭舉行的女子欖球世界盃，同時獲得WXV錦標賽第2組別賽事的參賽資格；而亞軍隊伍則躋身WXV錦標賽第3組別。

日本隊完成今場賽事後，將於下周一（27日）晚上7時在京士柏運動場對陣哈薩克隊。港隊在下周六（1日）移師香港足球會，晚上6時半與哈薩克隊交手，香港男隊在同日的下午3時半，於亞洲男子欖球錦標賽惡鬥日本隊。

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