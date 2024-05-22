明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜普捷天奴離車路士　傳成曼聯新帥大熱門　英足盃決賽恐成坦夏格告別戰 (18:52)

車路士今晨（22日）突宣布，經雙方磋商及同意後，普捷天奴已辭任領隊職務。這名僅執教「藍戰士」 一季的阿根廷籍名帥，據報隨即趕過英格蘭隊的修夫基及拜仁慕尼黑的杜曹等，成為曼聯新任領隊大熱門；換言之，周六晚英格蘭足總盃決戰曼城恐成「紅魔」教頭坦夏格的告別戰。

車路士在日前結束的英超最後5輪全勝，得以後上以第6名衝線，至少可出席下季歐洲協會聯賽，賽後普捷天奴獲今季崛起的中場高爾彭馬支持繼續留任，但會方今晨證實已與他達成提早1年解約「和平分手」，成為班主保亞利入主兩年以來第4個離任的領隊，並在聲明中感謝他的貢獻。曾執教熱刺和巴黎聖日耳門的他，去年7月與車路士簽約兩年，今季聯賽排名一度跌至第12位，卻獲聯賽盃亞軍及打入足總盃4強。

普捷天奴在聲明中指出，惑激有機會成為車路士歷史一部分，又期望球隊未來在聯賽和歐戰繼續前進。高爾彭馬其後在社交網站Instagram流露對「肥普」不捨之情，「謝謝你為我所做的一切，讓我的夢想成真。祝你一切順利」。至於其繼任人選據報有白禮頓的迪沙比、下季英超「升班馬」葉士域治的麥堅拿及士砵亭的魯賓艾摩廉等。

由於普捷天奴事前未有離隊迹象，故此今次事態有點突然，據英國《太陽報》報道，兩年前曾斟介他的曼聯有意以他為新帥，意味領軍兩季的坦夏格的告別戰，或就是周六足總盃決戰曼城。「紅魔」除了今季英超取得歷來新低的第8名外，聯賽盃亦在16強止步，歐聯分組賽更包尾出局，令坦夏格一直盛傳帥位高危。另外，亦有機會入主曼聯的英格蘭隊主帥修夫基表示，拜仁慕尼黑箭頭哈利卡尼的背傷已痊癒，勢有足夠狀態出席下月中開戰的歐洲國家盃。卡尼今季各賽事上陣45次獨取44球，但拜仁只獲德甲季軍，使他職業賽生涯續與冠軍緣慳一面。

此外，帶領曼城破天荒成為英超四連霸的哥迪奧拿第5次當選最佳領隊，這名西班牙籍名帥說：「連續4季聯賽封王是我職業生涯其中一個最值得自豪的成就。這是世上最艱難的聯賽，我們的競爭對手踢出了一些令人難以置信的足球。」

其他報道：西甲｜馬體會傳今夏訪港踢季前熱身賽　基沙文莫拉達料因歐國盃避戰

其他報道：港超｜流浪慶功首奪菁英盃　改組管理層將聘CEO　或邀米路回巢執教

其他報道：NBA季後賽｜塞爾特人東決先勝溜馬　謝倫布朗三分續命　雲班耶馬入選最佳陣容史上首人

相關字詞﹕體育 英超 車路士 普捷天奴 曼聯 坦夏格 英格蘭隊 修夫基 哈利卡尼 拜仁慕尼黑 杜曹 曼城 哥迪奧拿 高爾彭馬 編輯推介

上 / 下一篇新聞