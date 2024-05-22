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西甲｜馬體會傳今夏訪港踢季前熱身賽　基沙文莫拉達料因歐國盃避戰 (17:11)

據西班牙體育網媒《Relevo》日前報道，今季西甲殿軍馬德里體育會今夏將前往中國、香港及瑞典踢季前熱身賽，也成為2019年7月的英超球隊曼城友賽傑志後，首支訪港的歐洲球會。

雖然馬體會今季西甲已提早1輪鎖定以第4名衝線，亦在歐聯8強被目前坐亞望冠的多蒙特淘汰，但據《Relevo》報道，馬體會已為下個賽季擬定計劃，繼去夏在韓國友賽後，今夏再到亞洲備戰，而地點將會是中國和香港，惟對手尚未確定，並將會以瑞典為終點站，對手則是出席下季歐聯的球隊。馬體會暫未公布具體比賽日期。由於歐洲國家盃和美洲國家盃同於今夏舉行，故此包括前鋒基沙文、艾華路莫拉達及中場迪保羅等球隊主將，料會錯過這次亞洲之旅。

另外，奧地利隊今晨（22日）公布歐國盃29人初選名單，效力於皇家馬德里的隊長阿拉巴因傷病名落孫山，但仍會將隨隊前往主辦國德國觀戰。奧地利的歐洲盃D組對手是法國、荷蘭和波蘭隊。31歲的阿拉巴去年尾在西甲主場大勝維拉利爾期間十字韌帶受創，至今仍未復出。

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