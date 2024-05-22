港超｜流浪慶功首奪菁英盃　改組管理層將聘CEO　或邀米路回巢執教 (15:35)

流浪上周三以1：0擊敗傑志，相隔29年再奪錦標，今午在沙田一間酒店舉行慶功宴，香港足球總會主席霍啟山及久未公開露面的兩名足總前主席梁孔德及康寶駒都有到場。球隊最後拿菁英盃獎盃作即場現金抽獎道具，班主莫耀強等管理層更多次加碼增現金獎，完季退役的林嘉緯與盧均宜、菁英盃功臣伊巴謙及趙正宇等球員均成幸運兒。

流浪總監李輝立在菁英盃賽後宣布卸任總監，又透露球會將改組管理架構，包括加入新董事成員、將招聘行政總裁及新主教練。流浪主席為莫耀強兒子莫文韜，李輝立聯同球隊副主席何震東將任董事，以及將任名譽顧問的黃偉樑及周嘉榮。其中黃偉樑為近年與流浪合作青訓的「保師足球會」其一負責人。莫耀強補充，成員由從事酒店到任職醫生等專業界別；莫文韜稱來季管理層會做好分工，為球隊注入新活力和想法。

班主莫耀強也稱自己將退休，「要交給下一代，除了是林嘉緯和盧均宜，也是我的ending」，又笑言球隊將不用像以往由李輝立「一個話哂事」及一力承擔球會工作。他說新管理層組成後，下一步將陸續與球員傾談去留，料變動不大，並透露管理層「心儀」由前數季任技術總監的米路回巢接掌執教。莫文韜確認這名曾執教南華的教練為其一考慮人選，「在球會多了行政方面工作，來季班費會略增，球隊會繼續多起用年輕和本地球員，希望實而不華」。

流浪剛於周日完成今季最後一場比賽，以20戰24分排第6完季，莫耀強認為若非多名後衛於季中先後離隊，球隊有機會爭第3至5名，「當然捧到一個盃是難得，就如人生有時好講機緣巧合同有運，好似傑志近幾場賽事就無運，種種因素造成我們拎到冠軍」。

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