NBA季後賽｜塞爾特人東決先勝溜馬　謝倫布朗三分續命　雲班耶馬入選最佳陣容史上首人 (15:27)

在常規賽打出聯盟最佳戰績64勝18負的塞爾特人，在東岸決賽面對透過「搶七」戰晉級的溜馬。「綠軍」開賽初段打出一波12：0的攻勢取得領先，但溜馬藉邁斯端拿強攻縮窄差距，他在次節尚餘2.2秒助攻哈利布頓射入三分，更助球隊扳平64：64。

兩軍在下半場一直拉鋸，溜馬在第4節一度反超，但塞爾特人未言棄，最後半分鐘迫使對手接連失誤，包括安祖尼夏特傳球出界，綠軍主將布朗在最後6秒把握機會在底角射入3分，在法定時間內扳平117：117。

最終塞爾特人在正選5人皆得分上雙，包括塔圖交出「雙雙」36分及12個籃板，戰至加時以133：128挫溜馬。談到追平比數的關鍵三分，此仗貢獻26分的布朗直言在季後賽一切皆有可能發生，「你只需要調整好心態，任何事情都有可能發生，只要完場哨聲尚未響起，比賽都未結束，我們會找到致勝之道」。塞爾特人後日早上8時的東岸決賽第2戰續於主場迎戰溜馬，睽違20年再闖西岸決賽的明尼蘇達木狼，則於明早8時半作客達拉斯獨行俠。

另外，NBA同日公布最佳防守陣容，聖安東尼奧馬刺的新人王雲班耶馬獲得98張選票、總分184分，排第2名入選，成為歷來史上首名達此成就的新秀。至於第4次獲選為最佳防守球員的木狼中鋒高拔，以總分198分排首名；邁阿密熱火中鋒艾迪比約、新奧爾良塘鵝前鋒靴拔鍾斯、洛杉磯湖人前鋒安東尼戴維斯一同入選。