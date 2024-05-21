足球｜英格蘭公布歐國盃初選名單　拉舒福特意外落選 (22:00)

上屆歐國盃亞軍英格蘭隊，今夏將再度力爭隊史首座歐洲冠軍。「三獅」主帥修夫基今晚召開記者會公布30人初選名單，其中今季在英超表現突出的曼聯中場小將高比文奴及車路士翼鋒高爾彭馬榜上有名，而去年曾因非法賭博停賽8個月的賓福特射手艾雲東尼亦續獲徵召。反觀修夫基愛將的曼聯前鋒拉舒福特則意外落選，其餘未入大軍的還有阿積士的前利物浦隊長佐敦軒達臣，以及今季分別低迷及受傷患困擾的車路士雙星史達寧及列斯占士。

修夫基表示：「在名單中剔出拉舒福特是困難的決定，但這是基於我認為在過去一季有球員在同一位置上表現及狀態比他更佳。」至於軒達臣年初從沙特聯重返歐洲球壇爭返英軍失敗，修帥則解釋對方近期曾因傷休戰多時，其狀態不足是落選主因。

至於葡萄牙隊今亦宣布歐國盃26人大軍，並將由39歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜，而已年屆41歲的後衛比比亦榜上有名。

英格蘭隊歐國盃初選名單：

門將：比克福特（愛華頓）、蘭斯達爾（阿仙奴）、甸恩軒達臣（水晶宮）、占士查科特（般尼）

後衛：哈利馬古尼（曼聯）、勞基梳爾（曼聯）、史東斯（曼城）、基爾獲加（曼城）、捷比亞（紐卡素）、祖高美斯（利物浦）、查洛爾昆沙（利物浦）、安斯干沙（阿士東維拉）、班夫韋迪（愛華頓）、李維士鄧克（白禮頓）、馬克古希（水晶宮）

中場：迪格蘭賴斯（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、居迪斯鍾斯（利物浦）、高比文奴（曼聯）、干拿加歷查（車路士）、阿當禾頓（水晶宮）

前鋒：哈利卡尼（拜仁慕尼黑）、祖迪比寧咸（皇家馬德里）、菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、高爾彭馬（車路士）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）、艾雲東尼（賓福特）、占士麥迪臣（熱刺）、查洛保雲（韋斯咸）、安東尼哥頓（紐卡素）、伊比爾治伊斯（水晶宮）

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