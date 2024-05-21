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網球｜黃澤林初戰成人大滿貫　法網外圍賽首圈憾負 (19:16)

香港首席網球手黃澤林（Coleman）今午（21日）首度亮相大滿貫成人組賽事，他在法國網球公開賽男單外圍賽首圈與美籍球手基普臣激戰1.5小時下，以直落兩盤5：7、2：6告負，無緣晉級。

黃澤林日前世界排名升上生涯新高的第180位，順利拿下法網男單外圍賽資格，成為港隊首名出戰大滿貫的男將。這名年僅19歲的港將在青年組曾經贏得美網及澳網的男雙冠軍，而他在成人組大滿貫的「地標」戰的對手，是世界排名第150的24歲美籍球手基普臣，兩人在上周的ATP挑戰賽葡萄牙站交手，當時黃澤林以直落兩盤3：6、1：6吞敗。

黃澤林在開賽初段與基普臣鬥得激烈，雙方互保發球局下打成2：2平手，港將在第5局原有機會破發，惟未能把握並「刁時」落敗。及至第8局，黃澤林接連出現非受壓失誤，更有一次發球雙錯誤而丟失發球局，落後3：5陷出局邊緣，但他隨後左飛右撲，憑一記正手抽擊破發，黃澤林在第10局再連救兩個局點，多次攻擊基普臣的反手得分，成功扳平局數5：5。

不過，黃澤林在首盤的首發得分率僅55%，而失誤也比對手高的情况下，終以5：7落敗。港將在次盤繼續受制於對手，以2：6再輸一盤，苦戰1.5小時下出局，無緣過3關在正賽首圈與「師傅」拿度交手。

值得一提的是，香港網壇名宿張玲曾4次出戰大滿貫外圍賽，包括2011年的法網和美網，以及兩次澳網（2012及2015年）；至於現役「一姐」張瑋桓則於去年以外卡亮相澳網外圍賽，今次黃澤林以世界排名取得法網外圍賽席位，已為香港網球男將寫下零的突破。

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