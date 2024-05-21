英超｜利物浦官宣史諾接掌帥印替高普　簽約3年 (17:09)

在高普日前於英超煞科戰主場告別「紅軍」執教生涯後，利物浦終在今晨正式宣布委任45歲的史諾為新帥，據報雙方簽約3年，轉會買斷費用為940萬鎊（約9300萬港元）。這名荷蘭籍教頭於2016年在當地低組別球會展開執教生涯，2019年接掌荷甲球會阿爾克馬爾後嶄露頭角，兩年後轉投飛燕諾後首季即領軍在首屆歐協聯取得亞軍，翌季更在荷甲聯賽封王，而今季他曾領軍贏得荷蘭盃冠軍作結。

他在落實轉會後於飛燕諾官網的訪問中表示：「選擇離開這個決定並不容易，尤其是我在這裏（飛燕諾）擁有美好的時光。不過作為一名足球教練，能到英超執教是難以抗拒的，因這是世界最成功的聯賽之一，我難以無視這機會。」

另外，由去年起一直盛傳獲沙特聯豪門垂青的利物浦球星穆罕默德沙拿，今晨於個人社交網發表留隊宣言，並表明將盡一切努力協助紅軍延續成功，將冠軍帶到晏菲路，「我們將盡力登上山峰」。

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