賽艇｜林新棟伙新拍檔陳至鋒戰奧運資格賽　準決賽止步緣盡巴奧 (17:00)

林新棟去年在杭州亞運伙王瑋駿在男子雙人單槳艇贏得首金，兩人早前在年度傑出運動員選舉贏得最佳組合獎，近日更獲選為《福布斯》2024年「30位30歲以下亞洲精英榜」娛樂及體育組別入圍者之一。不過，王瑋駿在今年4月宣布退役，轉型加入中國香港體育協會暨奧林匹克委員會轄下的香港運動員就業及教育部工作，林新棟亦轉為伙拍陳至鋒出戰巴黎奧運賽艇世界資格賽。

林新棟／陳至鋒在初賽第3組以6分59.62秒排第3晉級，但準決賽以6分55.51秒完賽，以5.12秒之差不敵捷克隊排第4，與決賽席位擦肩，無緣巴黎奧運，亦意味香港賽艇隊今屆只有趙顯臻在男子單人雙槳艇取得入場券。林新棟賽後在社交網表示，即使無緣奧運仍會繼續尋求突破，「接下來還有更多比賽，亦有更多時間給我們進步，我們會繼續努力爭取好成績，希望大家繼續支持香港賽艇」。

另外，男子輕量級雙人雙槳艇的趙顯臻／陳廸麟，以及女子雙人雙槳艇的洪詠甄／梁穎桉，皆在復活賽止步。

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