羽毛球｜伍家朗慶幸沒自棄　從「斷崖式下降」爬上來　稱較「贏到開巷」更具意義 (21:30)

現時世界排名27的伍家朗在泰國公開賽找回比賽狀態下，先後淘汰多名世界排名前列的球手，惜於決賽以0：2不敵馬來西亞籍名將的李梓嘉摘銀，但仍寫下近期最佳戰績，伍家朗也坦承過去狀態是「斷崖式下降」，「我身邊嘅人都應該好清楚我呢11個月嘅心情係點，對自己無限質疑，成日喺訓練上都承受好大壓力，情緒都唔係幾穩定」，他亦感覺到每次落敗都不由自主地板着臉，令到旁人都避之則吉。

對於今次賽事，伍家朗透露本來沒有特別目標，最終卻晉級至決賽，「我好慶幸喺低谷嘅時候再難捱我都冇放棄自己，我認為跌落低谷爬得返上嚟嘅感覺往往比贏到開巷更具意義，所以今次我⼀定要俾個叻我自己。」另外，馬來西亞羽毛球大師賽將明早在吉隆坡展開，在泰國賽有表現的吳英倫及陳延澤將會出戰男單外圍賽，而其他港將均出戰男雙、女雙及混雙項目。伍家朗的首圈對手是泰國籍的旺查奧恩。

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