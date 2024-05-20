英超｜哥迪奧拿促防阿仙奴　阿迪達信終會登頂　艾達臣摩拉斯無緣美洲盃 (20:37)

曼城近7季英超六度封王後，哥迪奧拿稱不會離隊，卻道相比於留隊，其離開會更接近。他說：「我下季會繼續督師，其間會與會方商議，始終已在這裏8季。拭目以待好了。」他又提及英超是世上最艱難的聯賽，理由是球員在體能和心理上難以獲得恢復，而近季對手之一的阿仙奴的突出表現已成中心腹大患，「由於他們擁有年輕領隊阿迪達，所以未來很多年都會有可人演出，令你必須注視警惕」。

失望的阿迪達則說：「我雖然為與英超歷來最佳球隊曼城戰鬥而自豪，但若己隊繼續挑戰，而且彼此實力愈來愈接近的話，相信終有一天可以成功。」隊長馬田奧迪加特也表示，「兵工廠」將趁今夏繼續圖強，並敦促隊友須對勝利更飢渴。

另外，曼城門將艾達臣摩拉斯因眼窩受傷無緣英超煞科戰挫韋斯咸後，證實無法代表巴西隊參加今夏的美洲國家盃。此外，如果「藍月」在周六晚在英格蘭足總盃決賽挫曼聯，便可成為首支同季衛冕英足盃及英超的球隊。

其他報道： 英超｜曼聯名宿施維斯達再來港校訪 稱紅魔無緣歐洲賽非壞事 寄語青年成長階段關注身體

其他報道： 英超｜高普道別利物浦 稱「感覺不像結束似開始」 哥迪奧拿認非常懷念對方

其他報道： NBA｜木狼搶七闖西岸決賽 金塊遭最大逆轉衛冕夢碎 溜馬擒紐約人東岸決戰塞爾特人