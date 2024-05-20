英超｜哥迪奧拿促防阿仙奴　阿迪達信終會登頂　艾達臣摩拉斯無緣美洲盃 (20:37)

曼城今晨（20日）破天荒成為首支英超四連霸球隊，主帥哥迪奧拿雖然明言下季續領軍，卻又稱已在球會工作多年，故此「離開比留隊更接近」，並警告未來數年，必須提防近兩季獲得聯賽亞軍的阿仙奴。
曼城近7季英超六度封王後，哥迪奧拿稱不會離隊，卻道相比於留隊，其離開會更接近。他說：「我下季會繼續督師，其間會與會方商議，始終已在這裏8季。拭目以待好了。」他又提及英超是世上最艱難的聯賽，理由是球員在體能和心理上難以獲得恢復，而近季對手之一的阿仙奴的突出表現已成中心腹大患，「由於他們擁有年輕領隊阿迪達，所以未來很多年都會有可人演出，令你必須注視警惕」。
失望的阿迪達則說：「我雖然為與英超歷來最佳球隊曼城戰鬥而自豪，但若己隊繼續挑戰，而且彼此實力愈來愈接近的話，相信終有一天可以成功。」隊長馬田奧迪加特也表示，「兵工廠」將趁今夏繼續圖強，並敦促隊友須對勝利更飢渴。
另外，曼城門將艾達臣摩拉斯因眼窩受傷無緣英超煞科戰挫韋斯咸後，證實無法代表巴西隊參加今夏的美洲國家盃。此外，如果「藍月」在周六晚在英格蘭足總盃決賽挫曼聯，便可成為首支同季衛冕英足盃及英超的球隊。
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