明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜曼聯名宿施維斯達再來港校訪　稱紅魔無緣歐洲賽非壞事　寄語青年成長階段關注身體 (18:45)

曼聯名宿施維斯達近日聯同4名曼聯青訓學院成員訪港，今午（20日）到銅鑼灣一間中學與一眾中學生以球交流。對於「紅魔」今季英超只排第8，施維斯達受訪時認為，舊會若來季無緣歐洲賽非壞事，除了令球隊不用應付頻密賽程可專心聯賽，也可讓領隊有更多時間確立戰術。

施維斯達繼今年2月參與龍年賀歲盃，3個月後再訪港，聯同曼聯青訓學院的運動發展主管奧蘇奴古、物理治療師森多遜、首席運動心理學家丹尼爾蘭森及青訓教練尼爾史葛，昨先出席「賽馬會足動青少年健康工作坊」與本地家長和小童分享運動健康議題，並獲馬會邀請到沙田馬場看賽馬。

這名46歲法國籍後衛今午與4名曼聯青訓學院成員到銅鑼灣的佛教黃鳳翎中學，與學生互動逾一小時，包括一同做熱身運動、用小型足球玩遊戲及分隊鬥波，過程中施維斯達甚為投入。

曼聯今季英超最終以第8名完季，周六必須擊敗曼城贏得英格蘭足總盃，才可獲來季歐霸參賽資格。施維斯達在活動後接受本報等多間本地傳媒訪問，稱曼聯今季只排第8明顯表現不佳，是相當困難一季必須作出改變，但他認為來季若不用踢歐洲賽也有好處，「令球隊有更多時間重建，更多時間準備比賽以及讓領隊確立戰術」。

施維斯達今年第2次訪港，稱這次很享受與家長和青年交流，寄語本地青年若想成為職業球員，在成長階段便要好好照顧自己，保持身體健康及日常有健康飲食，才能再接受更高強度訓練。

對於紅魔兩大新星阿歷真度加拿祖及高比文奴今季表現，施維斯達稱曼聯有多用青訓的傳統，對二人今季漸成為正選感非常正面，但提及他們在往後球季將迎更大挑戰，「除了球迷期望，對手已了解他們，在防守上將會更大施壓」。

馬會與曼聯自2013年起合辦「賽馬會學界足球發展計劃」踏入第10屆，以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地幼稚園、中小學至大專院校，激發參與計劃的學校教師及校隊教練提升年輕一代體能、心智及社交能力。

相關字詞﹕體育 英超 曼聯 馬會 施維斯達 校訪 佛教黃鳳翎中學 青訓 阿歷真度加拿祖 高比文奴 編輯推介

上 / 下一篇新聞