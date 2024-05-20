英超｜曼聯名宿施維斯達再來港校訪　稱紅魔無緣歐洲賽非壞事　寄語青年成長階段關注身體 (18:45)

施維斯達繼今年2月參與龍年賀歲盃，3個月後再訪港，聯同曼聯青訓學院的運動發展主管奧蘇奴古、物理治療師森多遜、首席運動心理學家丹尼爾蘭森及青訓教練尼爾史葛，昨先出席「賽馬會足動青少年健康工作坊」與本地家長和小童分享運動健康議題，並獲馬會邀請到沙田馬場看賽馬。

這名46歲法國籍後衛今午與4名曼聯青訓學院成員到銅鑼灣的佛教黃鳳翎中學，與學生互動逾一小時，包括一同做熱身運動、用小型足球玩遊戲及分隊鬥波，過程中施維斯達甚為投入。

曼聯今季英超最終以第8名完季，周六必須擊敗曼城贏得英格蘭足總盃，才可獲來季歐霸參賽資格。施維斯達在活動後接受本報等多間本地傳媒訪問，稱曼聯今季只排第8明顯表現不佳，是相當困難一季必須作出改變，但他認為來季若不用踢歐洲賽也有好處，「令球隊有更多時間重建，更多時間準備比賽以及讓領隊確立戰術」。

施維斯達今年第2次訪港，稱這次很享受與家長和青年交流，寄語本地青年若想成為職業球員，在成長階段便要好好照顧自己，保持身體健康及日常有健康飲食，才能再接受更高強度訓練。

對於紅魔兩大新星阿歷真度加拿祖及高比文奴今季表現，施維斯達稱曼聯有多用青訓的傳統，對二人今季漸成為正選感非常正面，但提及他們在往後球季將迎更大挑戰，「除了球迷期望，對手已了解他們，在防守上將會更大施壓」。

馬會與曼聯自2013年起合辦「賽馬會學界足球發展計劃」踏入第10屆，以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地幼稚園、中小學至大專院校，激發參與計劃的學校教師及校隊教練提升年輕一代體能、心智及社交能力。