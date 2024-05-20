英超｜高普道別利物浦　稱「感覺不像結束似開始」　哥迪奧拿認非常懷念對方 (18:16)

56歲的高普帶領利物浦取得299勝109和83負，60.9%勝率在隊史名列前矛，雖然球隊今季僅在英超季軍衝線，今晨卻在其告別戰以2：0擊退狼隊。他在歡送會上說：「感覺不像結束，而是好似開始。我今天看到一支充滿天賦、青春及欲望的球隊在踢球，這是發展的一部分，這就是你們（球迷）所需要的。」

高普亦帶領現場球迷為荷蘭籍新帥施洛高喊口號，希望他們歡迎對方就像喜愛自己般，更重申卸任工作後將尋求私人生活，排除任何馬上回歸球壇的可能，而效力於利物浦多年的守將華基爾雲迪積克及阿歷山大阿諾特同樣賽後向高普擁抱告別後，其間均忍不住流下男兒淚。

至於過去由德甲到英超一直是競爭對手的哥迪奧拿，帶領曼城達成英超4連霸後亦向高普表示致敬，稱將會非常懷念對方，「高普在我的生命中發揮了非常重要的作用，作為一個領隊，他將我提升到另一個層次，是我職業生涯最大的競爭對手之一」。

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