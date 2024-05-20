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七欖｜港隊挑戰者系列賽作客德國遭絕殺　無緣世巡賽升班附加賽 (19:52)

一連兩日的七欖挑戰者系列賽昨晚（19日）煞科，香港男子七人欖球隊在慕尼黑站4強遭東道主德國隊絕殺，雖然季軍戰以12：0輕取智利隊，但他們在積分榜仍以42分排第5，落後德國隊兩分下，無緣世巡賽升班附加賽席位。

挑戰者系列賽積分頭4隊伍可獲本月底在西班牙馬德里舉行的升班附加賽席位，與世巡賽尾4分子爭奪下季世巡賽入場券。香港男隊在賽前排第5，故在最後一站需勝德國隊，才能保住升班希望。港隊首日狀態勇銳，在小組賽連挫墨西哥（54：7）、湯加（45：5）和烏干達隊（33：12），以B組首名躋身淘汰賽。他們在次日的8強再遇湯加隊，未受太大考驗以42：14再下一城。

及至4強，港隊與德國隊鬥得激烈，「得分機器」丹馬克梅兩二度，兩度領軍扳平。不過，港隊在補時階段防線失守，遭坐擁主場之利的德國隊以21：14絕殺，無緣決賽。

港隊在季軍戰有李卡度和丹馬克各建一功，以12：0輕取智利隊，拿下銅牌，但球隊在積分榜仍以42分排第5，少德國隊兩分下，無緣世巡賽升班附加賽席位。

女子組方面，港隊在波蘭站的最後一場名次賽以10：7險勝墨西哥隊，拿下第11名。完成3站挑戰者系列賽後，在積分榜以13分排第9。

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