英超｜利物浦主場報捷告別高普　車路士或戰歐霸曼聯暫無緣歐戰　盧頓負富咸降班 (01:20)

高普執教利物浦近9年共奪8冠，當中以首奪英超及於歐聯封王最為顯赫。他今年2月突宣布季後離隊令球迷錯愕。他是役賽前在球員通道上一直保持笑容，又與在場工作人員擁抱，及至隨着麾下出場後，即獲主隊球迷起立拍掌致意，而看台上的擁躉亦一起砌出會歌"You'll Never Walk Alone"的簡稱「YNWA」和一個巨大的心型圖案，令他不時以右手放在左胸以表謝意，而會方賽前則證實長期傷兵堤亞高艾簡達拿及祖爾麥迪比季後離隊。

狼隊今仗於28分鐘便有右閘施美度因向阿歷斯麥亞里士打施「收山腳」領紅。麥亞里士打其後與昆沙各建一功，終以2：0勝出。至於排第6的車路士憑摩西斯卡些度於18分鐘半場笠射開齋，終助球隊以2：1挫般尼茅夫；第5的熱刺則藉古路施夫斯基梅開二度，助球隊以3：0勝錫菲聯，並令作客以4：2打敗賓福特的紐卡素以60分續排第7，但可參加下季歐協聯。

此外，尾三的盧頓主場以2：4負富咸後，與般尼及錫菲聯在英超一季後即降回英冠，是英超自1997／98年球季以來，歷來第2次3支升班馬齊做「升降機」。另外，白禮頓主帥迪沙比宣布季後離隊，盛傳他已成拜仁慕尼黑新帥大熱。

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