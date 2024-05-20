英超煞科｜曼城力壓阿仙奴封王　四連霸創英格蘭頂級聯賽先河 (01:01)

曼城今仗有門將艾達臣摩拉斯因上輪聯賽被對手撞至眼眶骨折而收咧，由史堤芬奧迪加在主場把守最後一關。而對手韋斯咸則有首席射手的翼鋒查洛保雲因傷缺陣，迎來領軍「鎚仔幫」告別戰的領隊莫耶斯派出左閘艾馬臣柏美尼擔正串演翼鋒。

開賽僅78秒，曼城翼鋒菲爾科頓便於右路推入大位左腳遠射死角破網，不足兩分鐘便領先。戰至18分鐘，「藍月」由翼鋒謝利美杜古左路傳中，科頓殺入禁區快射得手拉開比數，個人梅開二度。6分鐘後，艾寧夏蘭特門前接應傳中，凌空左腳窩利射空門「撻Q」錯失良機，其後奇雲迪布尼亦曾遠射僅僅柱邊出界。反而韋斯咸於42分鐘靠翼鋒古達斯一記禁區內的精彩倒掛金鉤扳回一城，半場曼城以2：1領先。

全場狂攻的曼城在59分鐘由「關鍵先生」的中場洛迪卡斯簡迪一記禁區外冷箭射入奠勝，終在主場以3：1挫韋斯咸，全季38戰得91分，成為自1888／89年首屆英格蘭頂級聯賽舉行以來，首支完成四連霸偉業的球隊。

至於阿仙奴是役迎戰愛華頓有翼鋒布卡約沙卡因傷避戰，領隊阿迪達將近期失寵的加比爾馬天尼利復任正選移至右翼，伙拍夏維斯及李安度杜沙特在前線攻堅。甫開賽便主攻的阿仙奴初段有迪格蘭賴斯及馬天尼利的攻門被「拖肥」門將比克福特連番撲出。惟及後攻勢放緩，愛華頓於31分鐘有前鋒卡維特利雲藉反擊射門中柱彈出後，終在40分鐘由中場伊祖沙古爾直射罰球「省」中賴斯改變方向入網先開紀錄。不過阿仙奴隨即回應，由後衛富安健洋在3分鐘後遠射得手扳平，亦是這名日本國腳今季第2個入球，半場各一言和。

下半場阿仙奴有後衛祖利安添巴自去年8月開咧戰重傷後再亮相，於69分鐘聯同伊美路維分別入替賓韋特及湯馬士柏迪。變陣後球隊力戰至89分鐘，終由加比爾捷西斯在中圈截走皮球，傳予馬田奧迪加特後再助攻予夏維斯建功，反勝2：1完場，以38戰得89分，連續兩屆以次席完季。

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