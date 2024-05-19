港超｜理文副隊長顏樂楓七年之癢苦盡甘來　稱前帥陳曉明是重要拼圖　隊長列斯奧證完季離隊 (19:59)

31歲的顏樂楓於2017/18年球季由傑志外借理文，翌季正式加盟至今，逐漸成為球隊副隊長兼大港腳。他笑言在理文如「七年之癢」和苦盡甘來，「真的圓夢，當初來到理文時，前任主教練陳sir（陳曉明）想我們寫下來到的目標，我只寫兩項：亞洲賽和聯賽冠軍，7年之後今日，我終於達成當初對這間球會承諾和目標，好似成家立室大個仔。無論老闆、教練、自己和球迷，過去曾經有多次機會好接近港超或其他冠軍，但都令所有人失望，今日終於無失手，可以開開心心慶祝這個好完美的第7年」。陳曉明於去年2月離任，其後任中華台北女足主帥，顏樂楓稱對方即使已離開，仍是理文7年來其中一塊重要拼圖，「所有努力過的人都值得高興此事」。他認為這7年最困難是適應球隊成長，「由第一年是弱隊，主打防守反擊，做好簡單的防守工作和不停跑，現在去到爭聯賽冠軍，變成每場比賽都唔可以有嚴重失誤，所以球隊要進步，要求就愈來愈高」。

顏樂楓今季各項賽事上陣29場入1球，但有10次後備，季尾亦失正選，他認為球隊今季人腳增加而多了輪換，「球隊贏波最重要」。過去曾在傑志贏過3次頂級聯賽冠軍，他形容今次在理文角色，由戴上隊長臂章到見證球隊成長，「好似每一步自己都有份、有責任，今次是特別感觸」。他不否認是傑志變弱才令理文奪冠的說法，「上季要鬥到最後，今季我們提早一輪奪冠，對方有些失誤是事實，我們亦都不是發揮很好，但最後都取得冠軍，結果證明一切」。他稱仍未知來季發展，「活在當下，先享受當刻」。

另邊廂，41歲隊長列斯奧確認將於完季約滿離開效力5季的理文，賽後他未如其他隊友般興奮慶祝，他稱仍未決定是否掛靴，或會尋求其他本地球會落班延續球員生涯，「現階段我未知下季是做球員、助教還是教練」。他說今次奪冠與過去在傑志時感覺一樣，高興見證球隊由中下游變成奪冠球隊。

至於今季加盟的愛沙尼亞國腳安尼亞，首季港超至今上陣26場入15球，領先射手榜。這名33歲中鋒稱高興替理文創歷史，但稱現階段仍未跟球會傾談續約，對留隊續在港超發展持開放態度，盼短時間內有答案。

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