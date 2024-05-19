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港超｜理文創會7年終封王　班主李文恩冀一直出戰亞洲賽　來季續由曾昭達領軍 (18:49)

理文自2017年創會至今7年，今午（19日）終一償風願首奪港超冠軍。會長李文恩希望球隊能夠一直參加亞洲賽，除了透露會在中堅等位置增兵，或再物色歐洲外援以確保能夠應付來季亞冠聯，也確認來季會繼續由主教練曾昭達執教，盼對方帶領本地球員爭佳績。

理文今仗作客深水埗在下半場大幅領先後，球迷紛紛高舉冠軍獎盃紙牌，最終完場大勝6：1，一眾職球員即衝入球場慶祝及開香檳狂歡。賽後一眾理文球迷紛紛高呼「李文恩，加碼」。會長李文恩拿着大聲公向球迷承諾，「球隊未來一定會繼續進步，絕對不會令球迷失望」。

理文創會7年，此前只在2018/19年贏得菁英盃，上季在聯賽最後一輪打和傑志屈居亞軍，今季終奪港超冠軍。李文恩笑言仍記得初時有季聯賽排尾二第9，之後逐季有進步，又提及不想像4年前退出的富力R&F般，為爭冠而大增班費，「大家都記得富力的例子使好多錢，我唔想咁做，想是一個過程，球員薪酬水平每季不是差好遠」。

李文恩表示，今季在亞冠外圍賽止步後，高興能夠以港超冠軍身分，取得來季亞冠聯（ACL2）的分組賽資格，承認今季部分賽事表現欠佳，展望來季衛冕港超，從而繼續參加亞洲賽，「在港超與部分球隊實力距離是遠少少，球員能否每場好專心去踢，坦白講未必係。理文成立目的是希望長期參與亞洲賽，將來組軍會朝這目標，季初（亞冠外圍賽）有慘痛教訓，所以會簽多少少更高質素球員以應付亞洲賽」。他補充會繼續投資球隊，但承認會做部分轉變，「在香港投資足球，很多時在成績和平衡本地球員上陣時間很重要，我不想球隊全是非本地球員，但又要確保在聯賽有競爭力」。他透露球隊個別位置有老化，首要會在中堅增兵，其次為中場，同時有部分港將獲內地球會垂青或將北上，又稱有質素的外援留隊問題不大。理文今季簽入安尼亞及荷蘭籍中場保利臣即奪冠，李文恩也稱「喜歡物色歐洲外援，他們足球意識和配合較強」。

有指今季傑志踢得差才令理文奪冠，李文恩稱聯賽分數有一定差距，反映「球隊大部分時間搵到方法如何贏，菁英盃成績是失望，但這只是起點，希望繼續進步落去」。他確認來季會續由主教練曾昭達執教，「達sir是比較年輕的教練，仍在學習。足總盃（4強）落敗是好難睇，事後我們有討論如何進步，今仗完全唔同哂。他是好有心機的教練，可能未必是現時香港最好的教練，但我相信和希望他進步，用本地球員爭取好成績」。

理文創會後港超排名

球季　成績

2023/24　冠軍

2022/23　亞軍

2020/21　季軍

2019/20　第4

2018/19　第9

2017/18　第8

註：2021/22年球季因新冠疫情而腰斬

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