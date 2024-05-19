劍擊｜張家朗花劍大獎賽上海站個人賽強勢奪金　年內兩奪分站冠軍 (19:52)

世界排名第7的張家朗，今站以8號種子身分直入正賽，首圈輕鬆以15：6淘汰華裔美國隊新星張丹楓後，再於次圈以15：9淘汰韓國隊的河泰圭。16強面對世界第10的匈牙利隊名將丹尼爾杜沙，張家朗與對方拉鋸至中後後拉開，以15：11獲勝。他躋身8強後轉戰世界第16的意大利隊好手霍高尼，甫開賽便佔盡上風，終以15：2大勝。

殺入4強後，張家朗遇上世界第5的埃及隊星將咸沙，雙方爭持至中段後，「劍神」再次發揮凌厲後勁，終以15：11取勝。而他在決賽面對另一華裔美國隊好手孟凱睿，結束未受太大考驗下以15：7拿下勝利，繼今年2月的意大利都靈站後，歷來第2次在大獎賽收穫金牌。

其餘港將方面，同樣透過外圍賽晉級正賽的蔡俊彥及梁千雨，昨同於首圈下馬，其中蔡俊彥以13：15不敵德國隊劍手阿歷山大卡爾；梁千雨則以同樣比數不敵國家隊的許傑。

另外，香港女子重劍隊昨在阿聯酋續戰世界盃富吉拉站，由日前在個人賽封后的「世一」江旻憓，伙拍佘繕妡、陳渭泠及連翊希出戰團體賽，惟她們在16強以30：45不敵國家隊，連續兩站交手告負，及後轉戰名次賽則連退日本及以色列隊，以第13位完成。至於由陳樂熹、何思朗、梁天晴及周頌羲組成的港男佩劍隊，昨則在世盃西班牙馬德里站團體賽首圈以39：45不敵烏克蘭隊，轉戰名次賽後終以第18位完成。

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