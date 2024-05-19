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港超｜理文作客大勝深水埗提早一輪封王　創會7年首奪聯賽冠軍 (16:54)

理文在今午（19日）港超，憑愛沙尼亞隊中鋒安尼亞梅開二度，在深水埗運動場以6：1大勝深水埗，提早一輪兼創會7年首度港超封王，亦成為繼傑志、東方及大埔後，歷來第4隊贏得港超冠軍。

理文賽前領先傑志3分兼踢少一場，今午在深水埗運動場不敗，即提早一輪兼創會7年來首次贏得港超冠軍。兩隊8日前在香港足總盃4強交手，深水埗爆冷反勝2：1首度晉身決賽。兩隊今仗再遇，理文以阿根廷籍中場亞哥斯達復任正選。

賽事雨中舉行，初段雙方互有攻勢，理文連番攻門都被門將梁興傑化解，深水埗則有兩次遠射但乏力被陳嘉豪接實。戰至20分鐘，理文中鋒安尼亞補射入網，但經視像裁判（VAR）覆核，以越位在先改判「詐糊」，安尼亞隨即到場邊投訴而領黃，不過這名愛沙尼亞國腳5分鐘後仍把握機會門前轉身抽射，為理文領先1：0。深水埗及後亦有威脅攻門，曾效力理文的尼高拉斯接應傳中迎頂僅柱邊出界。理文36分鐘再下一城，安尼亞接應傳中被梁興傑撲出不遠再補中得手，個人梅開二度，助球隊半場領先2：0。

理文於換邊後僅4分鐘，由翼鋒基華尼頓接應黃威傳中頭槌頂入，擴大比數至3：0。亞哥斯達於66分鐘扭過梁興傑射入空門，加上後備入替的鄭兆均77分鐘建功，以及李毅凱錦上添花，終以6：1大勝尾段破蛋的深水埗，兼報卻足總盃4強被淘汰之仇。賽事有1633人入場。

理文賽後19戰16勝3和不敗得51分，尚餘一輪以6分領先次席的傑志，篤定提早一輪封王兼首奪港超冠軍，令下周日港超煞科在旺角大球場作客傑志變成「例行公事」。理文化工於2016／17年球季冠名流浪以「理文流浪」參加港超一季，2017／18年球季起自立門戶參賽至今7季，此前只曾在2018／19年贏得菁英盃冠軍，上季在最後一輪打和傑志而屈居亞軍，今季終力壓傑志一嘗聯賽錦標。聯賽三連霸的傑志則衛冕失敗。

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