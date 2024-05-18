劍擊︱江旻憓女重世盃阿聯酋富吉拉站個人賽奪金　4奪世盃分站冠軍 (21:22)

憑世界排名直入正賽的江旻憓，在64強先以15：8輕取瑞士隊的瑪絲莉，隨後以相同比數刺走法籍劍手露堤晉級。 狀態大勇的江旻憓在緊接兩輪面對國家隊的唐君瑤及陳晨也未遇考驗，分別以15：7擊敗對手過關，晉級4強穩奪獎牌。

愈戰愈勇的江旻憓在4強再輕鬆以15：8淘汰世界排名第6的意籍好手聖圖絲奧，再於決賽以15：13擊敗瑞士隊的寶蓮賓娜，繼2月的西班牙巴塞隆拿站後再贏世盃分站，亦是她歷來第4次封后。

至於花劍隊在上海大獎賽，有梁千雨和蔡俊彥從男花資格賽突圍，明與張家朗亮相正賽。3人在上午11時半分途出擊，梁千雨和蔡俊彥分別鬥東道主劍手許杰及德國隊代表，張家朗則與美籍華裔小將張丹楓碰頭。

佩劍方面，陳樂熹在男佩世界盃馬德里站連挫加拿大、埃及及烏克蘭隊代表，生涯首闖8強，即使最終不敵韓國隊對手止步，仍寫下個人世盃最佳成績。

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