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羽毛球︱伍家朗泰國賽反勝東道主名將維迪辛　相隔14個月再闖世巡賽男單決賽 (19:16)

泰國羽毛球公開賽今（18日）於曼谷續戰，港隊星將伍家朗於男單4強與世界排名第8的東道主名將維迪辛戰至決勝局，他更克服劣勢連追6分，以21：19絕地反勝，惡鬥逾1小時下以局數2：1過關，自去年3月的德國公開賽後，再次殺入世巡賽決賽。

此前在全英賽及亞洲賽均於首圈下馬的伍家朗，近日轉戰泰國公開賽一洗頹風，先在首圈生涯首挫丹麥隊名將安杜臣，再於16強力克國家隊的趙俊鵬，8強擊退中華台北隊的李佳豪再下一城。

伍家朗在4強首局與4號種子維迪辛一直拉鋸，雙方戰至14：14平手後，港將連取7分，以21：14先拔頭籌。伍家朗在次局初段延續強勢，一度領先8：3，但擁主場之利的維迪辛多次在後場連番重板殺球，末段連追6分，並以21：18扳回一城。

及至決勝局，伍家朗受制於對手的追身球，曾落後8：14，但港將沉着應戰，末段連取6分，終以21：19反敗為勝，以局數2：1挫維迪辛，相隔14個月再闖世巡賽決賽，他在獲勝一刻難掩興奮，即時拋拍振臂慶祝。

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