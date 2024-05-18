港超｜傑志輕取南區結束連敗保衛冕生機　伍健稱來季將年輕化　形容變動有趣不溫和 (18:37)

近况各賽事三連敗的傑志，包括在香港足總盃4強及賽馬會菁英盃決賽落敗，聯賽餘下兩仗只要再失分，便會提早衛冕失敗，將錦標拱手相讓予理文。「藍鳥」今仗有一對中場包括首席射手米基爾及港腳陳俊樂累積黃牌停賽，正選僅起用恩查等4名外援，以及由本月初40歲生日的老將王振鵬把關；南區出戰今季最後一場主場，正選起用隊長佐佐木周等3名日援。許勝不許和的傑志，甫4分鐘已打開紀錄，後上的左閘陳晉一半傳半射，復任正選的費蘭度遠柱接應近門射入，領先1：0。南區射手史提芬彭利拿於9分鐘曾入網，但旁證舉旗越位在先。

藍鳥半場領先1：0，換邊後69至70分鐘在兩分鐘內連入兩球，由查理史葛禁區頂撞射得手，以及基爾頓頭槌彈地入網，遙遙領先3球。尾段祖連奴射門中柱及迪美路夫的攻門被門將伍瑋謙撲出後，終以3：0輕取南區。傑志賽後19戰45分，多踢一場落後榜首理文3分。同日另一場，大埔作客被晉峰逼和1：1 ，賽後19戰43分續排第3。理文明午3時作客深水埗只要不敗即提早一輪封王。

對於傑志一周內連失兩盃，會長伍健稱理解球迷失望，表明落敗後就一定會求變，「下季一定要贏返，唔可以就咁算數」。他賽後找主教練金東進交談一會，藍鳥近3仗均由助教卡度素站在場邊督師，金東進只坐在後備席，對此伍健未有回應，僅透露完季後便會開始來季準備工作，稱一定會有變動，「球隊多年來都以穩定見稱，過去多季變動是溫和的，但今次轉變一定大過之前，可能從球員年齡上着手」。他稱留意到傑志在今屆亞冠盃參賽球隊中平均年齡最高的數據，故球隊將會年輕化，「這是很重要的指標，我們和最年輕一隊平均年齡好似差8年，但年輕化的同時，仍需要有些經驗球員帶領」。伍健又稱待本月28日香港足球明星選舉結束後，便會陸續公布消息，着球迷拭目以待，「不是純粹球員改變，還有其他方面，都幾多姿多彩，會是有趣的」。