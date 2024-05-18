田徑︱精英賽男子百米三甲齊破大會紀錄　亞軍陳一樂今夜轉赴泰國續爭巴黎奧運外卡 (17:48)

就讀大光德萃書院的郭俊廷和陳一樂，在男子100米決賽鬥得叮噹馬頭，前者跑出10.53秒、以0.01秒優勢奪冠，拔萃男書院的「混血飛人」吳君浩則以10.65秒得季軍，3人皆刷新賽會紀錄。陳一樂賽後透露今晚將與吳君浩趕赴泰國，偕刁俊稀及李康傑出戰亞洲接力賽，他在下周六（25日）則前往重慶，出戰奧運計分周期的最後一站賽事。

被譽為「未來保特」的陳一樂，目前在男子100米世界排名積分獲1068分，落後刁俊稀28分暫列香港第2。由於巴黎奧運田徑項目的100米、800米及馬拉松選手有機會爭取外卡征奧，陳一樂也期望放手一搏，「本身接力隊去不到奧運，就以為沒機會了，最近才發現100米有機會爭外卡。我的目標是在重慶要跑PB（個人最佳成績、10.38秒），奧運還有兩星期截標，搏一搏吧」。郭俊廷則笑言：「見到陳一樂有機會（爭奧運資格），我都要更加努力」。

日前在亞青刷新200米港績的吳君浩，除了在100米摘銅，亦於200米和4×100米接力奪金。他透露月初染疫尚未康復，故狀態平平。至於長沙灣天主教英文中學的張偉東在男子鉛球擲出15.44米，破賽會紀錄奪冠。

女子組方面，港大同學會書院的葉泯妡在女子100米跑出12.03秒，以0.01秒刷新陳佩琦在2016/17賽季寫下的賽會紀錄。拔萃女書院的白凱文則跑出12.095秒，以0.005秒險勝張銚芝摘銀，這名小「欄后」亦於100米欄及4×100米接力奪金。

另外，港隊在哈薩克舉行的中亞少年U18田徑錦標賽奏捷，黃佑楠在男子400米決賽跑出49.31秒，破U18港績奪金。 庾沛怡在女子100米及100米欄穿金戴銀，王諾弘則於男子1500米跑出PB 4分04.60秒掛銅。

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