殘奧｜巴黎殘奧倒數百日　余翠怡勢當「六朝元老」　享受打劍拒言休 (16:55)

40歲的余翠怡有望成為殘奧「六朝元老」，她笑言自己仍享受落場比賽，未有退役念頭，「不太明白大眾為何關注自己會否退役，我仍然喜歡輪椅劍擊，身體也能承受訓練量，國際賽事都能取得滿意成績」。此外，她透露將在下周日到巴西出戰世界盃分站，這將影響殘奧的種子排名。她另提到在上屆殘奧經歷過封閉管理，變相今次出戰心情會更輕鬆，也很開心再次有電視直播，希望增加市民認識殘疾運動。

港隊硬地滾球代表的何宛淇將第3次出戰殘奧，她表示：「提醒自己要放鬆，始終世界賽及亞運會都曾獲獎，Collection（收藏品）僅剩餘殘奧，希望今次可拿到獎牌。」她亦提及上周剛從加拿大戰畢國際賽回港，其後將在7月再出外征戰，爭取在巴黎殘奧中有較高排名。而同場的中國香港代表團長梁禮賢認為設定今屆殘奧目標仍言之尚早。

至於今次活動，設有輪椅劍擊及坐式排球等多項殘疾運動，讓一眾特殊學校學生認識該類運動。

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