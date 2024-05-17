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歐國盃｜法國點兵25人出戰　簡迪隔兩年再獲召　荷蘭30人初選缺添巴 (16:26)

歐洲國家盃將於下月15日凌晨在德國揭幕。兩屆盟主法國隊今晨（17日）由主帥迪甘斯公布25人名單，基利安麥巴比、基沙文等星將續領銜衝擊錦標。至於今季轉戰沙特阿拉伯聯賽的中場尼高路簡迪，則相隔兩年重返大軍。

法國隊上屆意外於16強止步，今屆分組賽與荷蘭、波蘭及奧地利同處D組。曾在1984及2000年封王的「高盧雄雞」，今屆歐國盃名單保留今夏離開巴黎聖日耳門（PSG）的麥巴比、37歲老將基奧特、皇家馬德里中場孖寶曹亞文尼和卡馬雲加等，共18名前年世界盃亞軍成員。

而今季從車路士轉戰沙特聯勁旅伊蒂哈德的尼高路簡迪，則自2022年6月以來首獲徵召。該名33歲中場近年屢受傷患困擾，但迪甘斯仍深信他可帶來貢獻，「他在沙特踢足了整季，體能回復正常水平。憑藉簡迪的豐富經驗，我深信擁有他的法國隊會更強」。

值得一提的是，年僅18歲的PSG中場新星薩亞艾馬利，因這次入選法國隊名單，已申請把高中畢業會考推遲，「能代表自己的國家出戰很高興和自豪。我已經請求當局破例讓我專注備戰歐國盃，把考試延至9月應考，讓我能無顧慮地出賽，並利用夏天空檔溫書」。至於PSG另一名21歲前鋒小將巴高拿，則首獲大國腳徵召。法國隊在歐國盃前將先演兩場熱身賽，對手分別為盧森堡及加拿大隊。

跟法國同組的荷蘭隊，同日公布30人初選名單。利物浦3將華基爾雲迪積克、加普及賴恩格雲貝治均告入選，與飛燕諾並列大戶。至於今屆在意甲表現搶眼的博洛尼亞射手約舒亞舒克斯，與季初因膝蓋重創長唞的阿仙奴後衛祖利安添巴同告落選。

相關字詞﹕體育 歐國盃 法國 尼高路簡迪 薩亞艾馬利 荷蘭 祖利安添巴 編輯推介

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