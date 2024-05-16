羽毛球｜伍家朗泰國賽闖8強　吳英倫激戰3局憾負奈良岡功大 (21:13)

世界排名第27位的伍家朗早前篤定無緣今夏巴黎奧運後，近日重新出發在曼谷出戰泰國公開賽，並於首圈力克丹麥隊名將安杜臣。這名29歲港將昨轉戰16強面對世界排名45位的國家隊球手趙俊鵬，結果輕鬆直落兩局21：19、21：15取勝，8強將遇中華台北隊的李佳豪。

比伍家朗年輕10年的港隊新星吳英倫，從外圍賽一路晉級的他日前淘汰印度隊球手後，昨於16強惡鬥世界排名第5的2號種子奈良岡功大，首局初段便表現強勢打出一段6：0攻勢拉開，先贏一局21：11。不過，曾高踞世界二哥的奈良岡功大於次局發力以21：15扳平局數。決勝局吳英倫曾在初段打出7：0攻勢，領先9：2，但及後體力下降被力追，但他咬緊牙關力戰下於末段曾領先20：17擁有3個賽點，惜此時被該名日本隊頭號球星連取5分，終負20：22，激戰近1.5小時後以局數1：2飲恨，無緣8強，而奈良岡功大則與中華台北隊名將周天成爭入4強。

至於港隊女雙組合范嘉茵／尤漫瑩昨則以直落兩局15：21不敵韓國隊組合李幽琳／申昇瓚，在16強止步。

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