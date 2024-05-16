英超︱狼隊指VAR「破壞英超品牌價值」　促下季取消　下月6日大會表決 (22:08)

VAR於2019年開始在英超實行，目的是協助球證執法時避免出現過去影響比賽的關鍵錯誤，結果卻成為爭議的核心，而且長達數分鐘的比賽暫停和分析令球迷抱怨。狼隊在聲明中指出：「我們認為VAR導致許多意想不到的負面後果，損害球迷與足球之間的關係，並破壞英超品牌價值……它為提高準確性而付出的代價，這與比賽精神背道而馳，因此應從2024/25年球季起取消。」

狼隊的舉措肯定獲紐卡素前鋒安東尼哥頓的支持，理由是他今晨在球隊作客負曼聯的上半場，曾在禁區被敵軍中場蘇夫恩岩拉伯特從後踩中腳跟倒地，連襪子也出現破洞，但VAR卻沒有介入。他說：「VAR的存在不是為糾正錯誤嗎？我不理解何以仍在採用它。」

然而，VAR被取締似不樂觀，因為英超賽會發言人說：「賽會完全支持使用VAR，並仍然致力於與裁判機構英格蘭專業裁判組織(PGMOL)繼續改進該系統，以造福比賽及球迷。」

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