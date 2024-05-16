英超︱曼聯挫紐卡素續排第8　煞科戰仍為下季歐戰奮鬥　坦夏格豪言奪英足盃 (19:12)

曼聯此仗賽前8場聯賽僅1勝跌落第8，今與紐卡素的入球亦梅花間竹。31分鐘，曼聯的19歲中場小將高比文奴，接應翼鋒阿密特迪亞路傳球射入領先上半場。紐卡素鋒將安東尼哥頓於49分鐘扳平，但21歲的迪亞路在57分鐘取得今季首個英超入球，加上同齡隊友前鋒海倫於84分鐘獲般奴費南迪斯助攻，終令曼聯以3：2擊退補時階段有後衛李維士賀爾「士哥」的紐卡素，賽後續排第8，但已追至與跌落第7的紐卡素同得57分。

曼聯若最終以第8名衝線，便會無緣下季歐戰，因此最後一輪作客白禮頓，以及「喜鵲」作客賓福特的兩場賽果，將成為兩軍能否參戰下季歐洲協會聯賽的關鍵戰役。惟「紅魔」亦可藉下周六揚威足總盃，以獲得地位更高的下季歐霸參賽權，而這亦是領隊坦夏格目前的首要目標，他說：「這個球季並未結束。首先己隊須從白禮頓凱旋，之後在溫布萊球場與曼城合演足總盃決賽。我承諾麾下定會將冠軍獎盃帶回奧脫福。」

坦夏格又對曼聯充滿憧憬道：「我從這場比賽看到樂觀一面，尤其是我們的年輕球員，他們充滿潛質，這支球隊正在成長。當出現4名後防主將整季缺陣時，任何球隊都難有好表現，而且同時間還不時有前線傷兵海倫和拉舒福特。」此外，「般費」近期屢傳今夏離隊，他此役賽前直言除非被會方放棄，否則會一直留隊。至於一對法國兵中堅華拉尼及前鋒安東尼馬迪爾此役賽後向曼聯球迷告別，其間獲得不少掌聲。

車路士同日作客白禮頓一役，雖有連續兩仗後備上陣的右閘列斯占士在88分鐘報復性踢跌敵鋒祖奧柏度領紅，但仍憑隊友高爾彭馬及尼干古先後於上、下半場建功，作客以2：1挫有鋒將韋碧克在補時階段破門的白禮頓，賽後錄得四連捷和以3分反壓紐卡素升上第6。「藍戰士」主帥普捷天奴說：「我軍的表現和成績正在上揚，這令人有夢想。我一直強調重建球隊須有耐性和時間，但人們總認為是在找藉口。我們將會繼續努力和保持正面，為球會爭取更好位置。」至於以22球排射手榜次席的彭馬則說：「一切的功勞歸於領隊，所有球員都正為他而戰。」

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