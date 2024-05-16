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三籃｜國際籃聯3×3大師賽香港站年底再戰　首升格年終賽雲集世界勁旅 (19:26)

國際籃聯（FIBA）3×3大師賽香港站主辦單位M1 Group Limited今午（16日）舉行記者會，宣布11月底將首次升格舉辦年終賽，屆時世界巡迴賽各站賽事總計積分前列的勁旅，將於本港爭奪年終冠軍。

香港除了舉辦2022及23年的FIBA3×3世界巡迴賽—香港大師賽之外，4月更歷史性主辦首站巴黎奧運資格賽。FIBA代表蘇利安奴（Ignacio Soriano）在記者會致辭時，大讚香港主辦單位安排十分完善，而且賽事規模和質量亦不斷進步，賽事備受FIBA代表、球員與市民讚賞和正面評價下，因此決定把FIBA3×3世巡賽年終賽移師到香港舉行，賽事將於11月23至24日舉行。

今年的世巡賽在全球設有16站賽事，賽季積分排名前11的隊伍將自動獲得香港年終賽的參賽資格。同時，香港代表隊、賽季積分榜排第12名的隊伍，以及挑戰賽和巡迴賽總勝出場數最多的球隊（剔除已入圍年終賽隊伍），將透過附加賽爭奪最後一個參賽席位。

M1 Group Limited行政總裁兼中國香港籃球總會常務副會長黃耀建（Kenny），同日更獲FIBA委任為國際籃球聯會三人籃球大使—大灣區。黃耀建接受訪問時透露，FIBA代表在去年大師賽完結後，已稱讚香港站是世界級的賽事，而上月奧運資格賽的成功，更是促成年終賽落戶香港的原因。他指賽事大有機會續於維多利亞公園舉行，而香港代表隊的人選待定，「我們會參考香港球員的排名、亦會考慮贊助商的想法，會組成一隊最強的港隊去參賽」。

港隊將派員出戰本月25至26日舉行的湖北枝江挑戰賽，據FIBA官網的註冊球員名單顯示，張國銓、文俊浩及百德新里皆會參賽。黃耀建期望香港隊可寓賽於操，透過實戰找出最佳組合；他盼一連串的大賽可吸引新血投身三人籃球，他亦會跟籃總合作發展青訓梯隊。

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