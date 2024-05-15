菁英盃︱李輝立考慮完季卸任流浪總監　稱被指不合時宜將淡出　日援神田夢實將約滿暫未獲續約 (20:54)

向來語出驚人金句多多的李輝立，在流浪出任領隊到總監超過30年，他賽後與「宜嘉」手持獎盃合照後，突然宣布自己也將會淡出退位讓賢，「年紀大開始易疲累，很多事負荷不到，也有球迷覺得我不合時宜，俾人鬧得多，趁今次難得取得冠軍，是時候給新人接棒」。他稱接任人選將交由球會董事會決定，又相信球隊來季會有變動，透露或有新行政總裁及主教練上任。

現年74歲的李輝立又用「甜酸苦辣」形容在流浪的工作，「找外援等咩都要自己一腳踢」。他認為今次是人生最後一次捧盃，感慨見證盧均宜生涯首仗與最後一仗，巧合都在旺角大球場擊敗傑志，「當年傑志是榜尾，今時財雄勢大，今季都替他們可惜，來年努力在青訓做多點工作，有多點新人出來」。他又意有所指說：「有些球隊睇到老化需要新血，香港足球若要搞得好，一定要夠膽用新人。今季我好欣賞東方搞得非常之好，他們並非好運而是憑實力，希望我們球會未來也向這方針去做」。

至於29歲前日職球員神田夢實，來港落班效力流浪兩季終贏得首項錦標，形容「這是我在香港最開心的時刻」。他透露與陣中多名日本外援都將於完季約滿，暫未收到流浪新約及其他港超球會招手，「我喜歡在香港生活，如果我收到球會新約，我會簽約，但繼續留港與否，也要考慮待遇」。

神田稱來港後一直獲林嘉緯及盧均宜關照，因此能攜手贏得錦標感到幸福，「去年足總盃決賽落敗很不甘心，為了不再悔恨，今次準備更充足，很滿意今場表現」。他透露本月底將為流浪出戰港會七人賽，又說來港後感受到獲不少香港球迷支持，「收到很多應援，每個球迷在球場打氣都可給到我力量，真的非常感謝」。

至於首季踢港超的流浪中場趙正宇，當選今屆菁英盃U22球員「星中之星」，這名18歲應屆文憑試考生稱「不會給自己停低」，「我們全隊上下都好想贏這場比賽，踢波並不是一個人，而是成隊波一齊打拼。我由細到大都鍾意踢波，做職業球員是我的夢想」。他稱現階段仍未考慮來季去留，只期望續在港超爭取更多上陣機會和正選，展望將來再看有否機會入選大港腳。

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