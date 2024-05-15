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英超︱奧迪加擋出孫興慜致命單刀　哥帥稱他救了曼城　洛迪讚世上最佳門將 (19:08)

曼城今晨（15日）作客驚濤駭浪下挫熱刺，向近7季英超6次封王邁進一大步。為「藍月」後備上陣的門將史堤芬奧迪加末段用腳擋出敵鋒孫興慜單刀射門成為致勝關鍵，賽後獲主帥哥迪奧拿及中場洛迪卡斯簡迪高度讚揚。

曼城龍門艾達臣摩拉斯被熱刺守將基斯甸羅美路撞傷退下火線，由從未代表德國隊出賽的31歲門將史堤芬奧迪加於69分鐘入替，並瓦解了孫興慜的致命攻門，終助球隊以2：0獲勝，賽後獲哥迪奧拿大讚道：「他救了球隊，否則阿仙奴會是冠軍。」洛迪卡斯簡迪亦說：「己隊固然擁有當今世上最佳前鋒艾寧夏蘭特，但奧迪加也交出不可思議的演出。他有3次撲救。他是當今世上最佳門將。」

曼城下周日晚在主場擊退韋斯咸便可破天荒成為英超四連霸，惟哥迪奧拿明白麾下正承受巨大壓力，他說：「我們的球員此役未能踢出最高水平的足球，但他們都是凡人，下仗也會在壓力下作賽，現在可以做的是賽前盡力做好備戰，然後集中精神比賽。」他又透露艾達臣摩拉斯因傷及眼睛無法繼續比賽，中場奇雲迪布尼賽後則證實足踝受傷。

無緣出席下季歐聯的熱刺方面，領隊普斯迪高路不滿球迷寧願球隊失分，以阻止死敵阿仙奴有機會力壓曼城奪冠的行為，而在球隊比賽期間落後時，他曾指罵慶祝失球的主隊球迷，「這反映我們的根基很脆弱。我的目標是盡力爭勝，長遠目標是建立一支成功的球隊，但每個人都有表達自己的權利」。

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