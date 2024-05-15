英超︱奧迪加擋出孫興慜致命單刀　哥帥稱他救了曼城　洛迪讚世上最佳門將 (19:08)

曼城龍門艾達臣摩拉斯被熱刺守將基斯甸羅美路撞傷退下火線，由從未代表德國隊出賽的31歲門將史堤芬奧迪加於69分鐘入替，並瓦解了孫興慜的致命攻門，終助球隊以2：0獲勝，賽後獲哥迪奧拿大讚道：「他救了球隊，否則阿仙奴會是冠軍。」洛迪卡斯簡迪亦說：「己隊固然擁有當今世上最佳前鋒艾寧夏蘭特，但奧迪加也交出不可思議的演出。他有3次撲救。他是當今世上最佳門將。」

曼城下周日晚在主場擊退韋斯咸便可破天荒成為英超四連霸，惟哥迪奧拿明白麾下正承受巨大壓力，他說：「我們的球員此役未能踢出最高水平的足球，但他們都是凡人，下仗也會在壓力下作賽，現在可以做的是賽前盡力做好備戰，然後集中精神比賽。」他又透露艾達臣摩拉斯因傷及眼睛無法繼續比賽，中場奇雲迪布尼賽後則證實足踝受傷。

無緣出席下季歐聯的熱刺方面，領隊普斯迪高路不滿球迷寧願球隊失分，以阻止死敵阿仙奴有機會力壓曼城奪冠的行為，而在球隊比賽期間落後時，他曾指罵慶祝失球的主隊球迷，「這反映我們的根基很脆弱。我的目標是盡力爭勝，長遠目標是建立一支成功的球隊，但每個人都有表達自己的權利」。

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