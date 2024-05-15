菁英盃︱流浪相隔29年奪冠　盧均宜林嘉緯捧盃告別逾廿載職業生涯：死而無憾 (19:02)

賽事完場一刻，林嘉緯感觸雙手掩臉，盧均宜跪地雙手指天。賽後特別為兩名前港腳安排告別儀式，除了獲家人致送鮮花，亦獲他們長時間效力的兩間球會流浪與傑志高層代表送上紀念品。

盧均宜與林嘉緯分別踢了24及23年職業足球，他們場內發言時感謝兩間球會及家人支持。嘉緯驚喜是役獲眾多球迷入場支持，「今仗場面相信我好多年後都會記得，就算對手傑志球迷都有為我打氣，好有愛」。均宜賽後稱已「死而無憾」，笑言昨晚發夢已預見會贏1：0，「今場像送了份完美禮物給我們，這不是句號而是逗號，我們會繼續在球圈發展新一頁，幫香港足球進步」；嘉緯稱將來會向教練方面發展及續貢獻本地球圈，「不會心急，慢慢學做教練，由教小朋友開始累積經驗，同時踢低組別聯賽」。

嘉緯自稱不是好易喊的人，但在完場一刻忍不住感觸起來，「今季好唔容易，成績沒往年咁好，在咁困難之中打入決賽是格外難得」。他總結自己職業生涯圓滿好運，均宜即問他為何有運，嘉緯即笑說「因為有你在隔離，吸了你一些運氣」。均宜又寄語香港球員繼續努力，「香港受環境等影響，經營球會是困難，但仍有些熱心人在，希望大家繼續努力」。

流浪繼1995年贏得香港足總盃後再奪冠，會方賽後表示加碼10萬元獎金，令總獎金將有34萬元。

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