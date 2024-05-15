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羽毛球︱伍家朗5次交鋒首勝　挫頭號種子安東臣晉泰國賽次圈 (17:43)

泰國羽毛球公開賽今（15日）假曼谷展開正賽，港將伍家朗在男單首圈激戰下，以局數2：1撃敗賽事頭號種子丹麥籍好手安東臣，並獲得歷來5次交手首勝，晉級次圈將碰國家隊的趙俊鵬。

下月底滿30歲的伍家朗，早前篤定緣盡今夏的巴黎奧運，此役面對過去4次交手悉數勝出的安東臣，首局戰况比較緊湊，安東臣一度以10：6領先，但到該局尾段雙方以18：18平手後，伍家朗把握機會連取3分，以21：18先拔頭籌。世界排名第4的安東臣在次局調整狀態，以14：21扳回一局。雙方在決勝局未能有明顯優勢，安東臣追至15平手後無以為繼，終被世界排名27的的伍家朗連取6分，以21：15勝出，以總局數2：1晉級次圈，亦報卻3月的法國公開賽及上月底的湯姆斯盃連敗之仇。

其他港將方面，女雙組合范嘉茵／尤漫瑩首圈以局數2：1擊敗泰國組合Fungfa KORPTHAMMAKIT／Patida SRISAWAT；女單新秀馬子雪首圈以1：2不敵印尼籍的高文查雅迪慧；混雙組合楊盛才／呂樂樂則以0：2負國家隊的郭新娃／陳芳卉。另外，兩對混雙組合洪魁駿／曾曉昕及呂俊瑋／傅智恩亦於首圈止步。

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